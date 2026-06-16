Стиль життя Техно

Тарифи на мобільний звʼязок для пенсіонерів у 2026 році: як не переплачувати за послуги

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 17:30 4 хв.
київстар тариф для пенсіонерів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь