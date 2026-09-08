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Як відключити екстрене сповіщення ДСНС на телефоні

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Вересня 2026, 14:30 2 хв.
як вимкнути екстрені сповіщення
Фото Pexels

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