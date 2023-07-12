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Кричить і лякає: як відключити екстрене сповіщення ДСНС на телефоні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Липня 2023, 20:00
Як вимкнути екстрене сповіщення ДСНС на смартфоні
Фото: Pexels

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