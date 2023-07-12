Ще восени ДСНС почала тестувати екстрені сповіщення на телефони українців про потенційну небезпеку. Багато хто отримував повідомлення від ДСНС про ракетну загрозу. Після тестування повідомлення припинилися.

Наразі українці знову почали отримувати екстрені сповіщення про повітряну тривогу. Цей звук гучний і неприємний, це правильно, адже ми повинні почути про початок тривоги та йти в укриття. Але цей сигнал звучить і коли надходить повідомлення про відбій тривоги.

Багатьом це заважає, вони хочуть прибрати сповіщення. Ми розповімо, як відключити екстрене сповіщення від ДСНС.

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Як вимкнути екстрене сповіщення від ДСНС на iPhone

Щоб вимкнути екстрене сповіщення від ДСНС на iPhone, потрібно перейти в налаштування та вибрати розділ Повідомлення.

Перейти до самого низу і натиснути на кнопку Екстрені оповіщення. Так само їх можна і включити.

Якщо в цьому розділі ти не знайшов(-ла) цю функцію, перейди у розділ Оголошувати сповіщення — Термінові оповіщення.

Кричить і лякає: як відключити екстрене сповіщення ДСНС на телефоні / 4 Фотографії

Як вимкнути екстрене сповіщення від ДСНС на Android

Щоб вимкнути екстрене сповіщення від ДСНС на Android, потрібно відкрити налаштування та вибрати розділ Паролі та безпека або Звук та вібрація. Перейти до Екстрених повідомлень і натиснути кнопку Надзвичайні загрози. Так само їх можна і включити.

Якщо у тебе інша версія Android, знайди розділ Безпека та екстрені ситуації — Оповіщення про повітряні тривоги в Україні.

Ми радимо не відключати екстрені сповіщення з метою безпеки. Так, ти можеш дізнатися про загрозу і пройти в укриття, що може врятувати тобі життя.

Кричить і лякає: як відключити екстрене сповіщення ДСНС на телефоні / 3 Фотографії

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