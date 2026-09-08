Українці часто отримують екстрені сповіщення про повітряну тривогу. Цей звук гучний і неприємний, це правильно, адже ми повинні почути про початок тривоги та йти в укриття. Але цей сигнал звучить і коли надходить повідомлення про відбій тривоги.

Багатьом це заважає, вони хочуть прибрати сповіщення. Ми розповімо, як відключити екстрене сповіщення від ДСНС. Але перш, ніж це зробити, подумай, що ти у разі відключення наражаєш себе на небезпеку.

Як вимкнути екстрене сповіщення про тривогу від ДСНС на iPhone

Ми радимо не відключати екстрені сповіщення з метою безпеки. Так, ти можеш дізнатися про загрозу і пройти в укриття, що може врятувати тобі життя.

Якщо ти все ж вирішив(-ла) вимкнути екстрене сповіщення про тривогу від ДСНС на iPhone, потрібно перейти в налаштування та вибрати розділ Повідомлення.

Перейти до самого низу і натиснути на кнопку Екстрені оповіщення. Так само їх можна і включити.

Якщо в цьому розділі ти не знайшов(-ла) цю функцію, перейди у розділ Оголошувати сповіщення — Термінові оповіщення.

Як відключити екстрене сповіщення ДСНС на телефоні / 4 Фотографії

Як вимкнути екстрене сповіщення про тривогу від ДСНС на Android

Щоб вимкнути екстрене сповіщення про тривогу від ДСНС на Android, потрібно відкрити налаштування та вибрати розділ Паролі та безпека або Звук та вібрація. Перейти до Екстрених повідомлень і натиснути кнопку Надзвичайні загрози. Так само їх можна і включити.

Якщо у тебе інша версія Android, знайди розділ Безпека та екстрені ситуації — Оповіщення про повітряні тривоги в Україні.

Як відключити екстрене сповіщення ДСНС на телефоні / 3 Фотографії

Раніше ми розповідали, як вимкнути прослуховування на телефоні.

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