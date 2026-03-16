Зупинка потягів УЗ під час тривоги: що змінилося у правилах перевезення під час атак

Попри складні умови воєнного часу, національний перевізник продовжує забезпечувати стабільне сполучення країною. Проте через посилення ворожих ударів по транспортній інфраструктурі, що спостерігається з початку весни, правила подорожей УЗ в умовах атак стали суворішими.

Пасажирам рекомендують готуватися до поїздок заздалегідь, враховуючи можливі зміни у графіках.

Чи справді запроваджена масова зупинка потягів Укрзалізниці під час тривоги та як діяти пасажирам у разі екстреної ситуації — розбираємося в нашому матеріалі.

Укрзалізниця: перевезення під час атак та нові виклики

Як повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, від початку березня 2026 року залізниця зіткнулася з черговою хвилею цілеспрямованих ударів по коліях та депо. За його словами, ворог постійно змінює тактику, що змушує залізничників посилювати правила безпеки УЗ та пришвидшувати реакцію на загрози.

Попри те, що Укрзалізниця перевезення під час атак не припиняє, стабільність розкладу тепер залежить від поточної ситуації в конкретному регіоні.

Диспетчерські центри та групи моніторингу цілодобово аналізують ризики, аби рейси залишалися максимально безпечними навіть на прифронтових маршрутах.

Чи дійсно відбувається зупинка потягів Укрзалізниці під час тривоги

Питання про те, чи дійсно відбувається зупинка потягів Укрзалізниці під час тривоги, залишається одним із найбільш актуальних для пасажирів. Очільник компанії пояснив: автоматичної зупинки під час кожної сирени немає.

Проте зупинка потягів УЗ під час тривоги може бути ініційована, якщо існує пряма загроза конкретному маршруту або об’єкту інфраструктури попереду.

Така зупинка може відбутися:

На найближчій станції, де облаштовано укриття;

На перегоні між станціями (у виняткових випадках), якщо це дозволить уникнути небезпечної зони.

У критичних ситуаціях пасажирам можуть оголосити евакуацію. Для цього понад 4 тисячі співробітників поїзних бригад пройшли спеціальну підготовку, а вагони дооснащують необхідним обладнанням для швидкого реагування.

Затримка поїздів: як планувати маршрут без зайвого стресу

Через безпекові заходи можлива затримка потягів, тому залізничники радять не планувати пересадки хвилина в хвилину. Оптимальний запас часу між рейсами (особливо міжнародними) має становити щонайменше 2–3 години.

Дізнатися, чи є Укрзалізниця затримка поїздів сьогодні, можна через офіційний додаток, який надсилає оперативні push-повідомлення. Також пасажирам нагадують:

Тримай документи та телефони під рукою;

У разі евакуації головне — життя, тому великі валізи доведеться залишити у вагоні;

Для подорожей із дітьми обов’язково мати запас води та їжі, хоча при значних затримках компанія намагається забезпечити пасажирів харчуванням.

Атаки на залізницю посилилися: офіційні дані

За інформацією Мінрозвитку, інтенсивність ударів по залізничній артерії значно зросла. Лише з початку березня зафіксовано 18 атак — у середньому до шести обстрілів на добу. Ворог застосовує не лише ракети, а й велику кількість безпілотників та FPV-дронів.

Внаслідок обстрілів уже пошкоджено понад 40 об’єктів, зокрема локомотиви, пасажирські вагони та ремонтні мости. Найбільше потерпають регіони поблизу лінії зіткнення, проте Укрзалізниця затримка потягів фіксується і на магістральних напрямках через необхідність відновлювальних робіт.

Актуальний графік поїздів завжди відображається на онлайн-табло станцій та у чат-ботах, тож пасажирам радять перевіряти статус свого рейсу безпосередньо перед виїздом на вокзал.

