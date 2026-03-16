Остановка поездов УЗ во время тревоги: что изменилось в правилах перевозки во время атак

Несмотря на сложные условия военного времени, национальный перевозчик продолжает обеспечивать стабильное сообщение по всей стране. Однако из-за усиления вражеских ударов по транспортной инфраструктуре, которое наблюдается с начала весны, правила поездок УЗ в условиях атак стали более строгими.

Пассажирам рекомендуют готовиться к поездкам заранее, учитывая возможные изменения в графиках. О том, действительно ли происходит остановка поездов Укрзалізниці во время тревоги и как действовать в экстренной ситуации — рассказываем в нашем материале.

Укрзалізниця : перевозки во время атак и новые вызовы

Как сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, с начала марта 2026 года железная дорога столкнулась с очередной волной целенаправленных ударов по путям и депо.

По его словам, враг постоянно меняет тактику, что вынуждает железнодорожников ужесточать правила безопасности УЗ и ускорять реакцию на угрозы.

Несмотря на то, что Укрзалізниця не прекращает перевозки во время атак, стабильность расписания теперь напрямую зависит от текущей ситуации в конкретном регионе. Диспетчерские центры и группы мониторинга круглосуточно анализируют риски, чтобы рейсы оставались максимально безопасными даже на прифронтовых маршрутах.

Происходит ли на самом деле остановка поездов Укрзалізниці во время тревоги

Вопрос о том, действительно ли происходит остановка поездов Укрзализныци во время тревоги, остается одним из самых часто задаваемых. Глава компании пояснил: автоматической остановки при каждой сирене не предусмотрено.

Тем не менее, остановка поездов УЗ во время тревоги может быть инициирована, если существует прямая угроза конкретному маршруту или объекту инфраструктуры впереди по курсу.

Такая остановка может произойти:

На ближайшей станции, где оборудовано укрытие;

На перегоне между станциями (в исключительных случаях), если это позволит вывести состав из опасной зоны.

В критических ситуациях пассажирам могут объявить эвакуацию. Для этого более 4 тысяч сотрудников поездных бригад прошли специальную подготовку, а вагоны постепенно дооснащаются необходимым оборудованием для быстрого реагирования.

Задержка поездов: как планировать маршрут без лишнего стресса

Из-за усиленных мер безопасности возможна задержка поездов, поэтому железнодорожники советуют не планировать пересадки минута в минуту. Оптимальный запас времени между рейсами (особенно международными) должен составлять не менее 2–3 часов.

Узнать, есть ли задержка поездов сегодня, можно через официальное приложение, которое рассылает оперативные push-уведомления. Также пассажирам напоминают:

Держи документы и телефоны под рукой;

В случае эвакуации главное — жизнь, поэтому крупные чемоданы придется оставить в вагоне;

Для поездок с детьми обязательно имей при себе запас воды и легкий перекус, хотя при значительных задержках компания старается обеспечить пассажиров питанием.

Атаки на железную дорогу усилились: официальные данные

По информации Минразвития, интенсивность ударов по железнодорожной артерии значительно возросла. Только с начала марта зафиксировано 18 атак — в среднем до шести обстрелов в сутки. Враг применяет не только ракеты, но и большое количество беспилотников, включая FPV-дроны.

В результате обстрелов уже повреждено более 40 объектов, среди которых локомотивы, пассажирские вагоны и ремонтные мосты. Больше всего страдают регионы вблизи линии столкновения, однако Укрзалізниця задержка поездов фиксируется и на магистральных направлениях из-за необходимости проведения восстановительных работ.

Актуальный график движения и возможная задержка поездов всегда отображаются на онлайн-табло станций и в чат-ботах. Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять статус своего рейса непосредственно перед выездом на вокзал.

