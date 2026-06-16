Враг ударил по маршрутке в Херсоне: есть погибший, среди пострадавших – полицейские

Российские войска утром 16 июня 2026 года осуществили циничную серию атак с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам Херсона.

По сообщениям главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина и пресс-службы Национальной полиции Украины, первый удар вражеского БПЛА зафиксировали около 08:00.

БпЛА атаковал маршрутный автобус с пассажирами

Российский дрон целенаправленно атаковал маршрутный автобус, который в тот момент двигался по микрорайону Жилпоселок в Корабельном районе города. На момент попадания в салоне общественного транспорта находились шесть человек.

В результате мощного взрыва на месте происшествия погиб гражданский мужчина, личность которого устанавливается правоохранителями. Тяжелые травмы получили водитель маршрутки и двое пассажиров: 75-летняя женщина, а также двое мужчин в возрасте 66 и 64 лет.

Все они получили взрывные травмы, осколочные ранения и контузии. Пострадавшим немедленно стали оказывать необходимую неотложную медицинскую помощь.

Оккупанты не остановились на совершенном и применили тактику повторных ударов по месту попадания. Когда на ликвидацию последствий и помощь раненым оперативно прибыли экипажи полиции, враг совершил повторный сброс с беспилотника.

В результате очередного взрыва двое сотрудников полиции получили ранения, угрозы их жизни нет.

Почти одновременно с этим в нескольких кварталах от первоочередной цели вражеские БпЛА атаковали бригаду коммунального предприятия, которая выполняла работы на улицах города.

Ранения получили три работника коммунальной службы — мужчины в возрасте 29, 39 и 55 лет, у которых также диагностировали контузии, взрывные и осколочные травмы. Пострадавших коммунальщиков правоохранители срочно эвакуировали и доставили в больницу.

Фото: Александр Прокудин.

Раньше мы рассказывали, что Чонгарский мост был снова перекрыт – читай в материале причины и что происходит на оккупированной Херсонщине.

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