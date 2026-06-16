Для тебя Война в Украине

Враг ударил по маршрутке в Херсоне: есть погибший, среди пострадавших – полицейские

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 июня 2026, 12:00 2 мин.
удар по маршрутке в Херсоне

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