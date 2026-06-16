Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: є загиблий, серед постраждалих – поліцейські

Російські війська зранку 16 червня 2026 року здійснили цинічну серію атак із застосуванням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах Херсона.

За повідомленнями голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна та пресслужби Національної поліції України, перший удар ворожого БпЛА зафіксували близько 08:00.

БпЛА атакував маршрутний автобус із пасажирами

Російський дрон цілеспрямовано атакував маршрутний автобус, який у той момент рухався мікрорайоном Житлоселище у Корабельному районі міста. На момент влучання у салоні громадського транспорту перебували шість осіб.

Внаслідок потужного вибуху на місці події загинув цивільний чоловік, особа якого наразі встановлюється правоохоронцями. Важкі травми отримали водій маршрутки та двоє пасажирів: 75-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 66 і 64 роки.

Усі вони зазнали вибухових травм, осколкових поранень та контузій. Постраждалим негайно почали надавати необхідну невідкладну медичну допомогу.

Окупанти не зупинилися на скоєному і застосували тактику повторних ударів по місцю попереднього влучання. Коли на ліквідацію наслідків та допомогу пораненим оперативно прибули екіпажі поліції, ворог здійснив повторний скид із безпілотника.

Внаслідок чергового вибуху двоє співробітників поліції отримали поранення, наразі загрози їхньому життю немає.

Майже одночасно з цим за кілька кварталів від першочергової цілі ворожі БпЛА атакували бригаду комунального підприємства, яка виконувала роботи на вулицях міста.

Поранень зазнали троє працівників комунальної служби — чоловіки віком 29, 39 та 55 років, у яких також діагностували контузії, вибухові та осколкові травми. Потерпілих комунальників правоохоронці терміново евакуювали та доправили до лікарні.

Фото: Олександр Прокудін.

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