Для тебе Війна в Україні

Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: є загиблий, серед постраждалих – поліцейські

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 12:00 2 хв.
удар по маршрутці в херсоні

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