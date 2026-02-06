Чем позже сдаешь — тем меньше получаешь: Укрзалізниця меняет правила возврата билетов

Уже с марта 2026 года пассажирам Укрзалізниці придется тщательнее планировать свои поездки или быть готовыми к финансовым потерям. Национальный перевозчик готовит радикальное обновление правил возврата билетов, цель которого — побороть искусственный дефицит мест в вагонах. Об этом пишет Укринформ.

Почему правила становятся жестче

Председатель правления УЗ Александр Перцовский объяснил, что сегодня каждый восьмой билет (около 13%) пассажиры возвращают непосредственно в день отправления поезда. Из-за этой привычки другие люди, которым срочно нужно уехать, просто не видят свободных мест в системе продажи, хотя на самом деле поезда часто уходят полупустыми.

Наши правила до сих пор остаются значительно более лояльными, чем в авиации, где билеты часто вообще не подлежат возврату. Тем не менее, мы хотим, чтобы пассажиры более ответственно относились к планированию, — отметил глава компании.

Новая шкала выплат: сколько денег вернут

Главное новшество — сумма компенсации за неиспользованный билет теперь будет напрямую зависеть от того, за сколько дней вы решили отказаться от поездки.

Запланированная сетка возвратов выглядит следующим образом:

Если ты сдаешь билет за 15–20 суток до поездки — получите обратно полные 100% стоимости;

Отказ за 10–14 суток обойдется в 10% штрафа (вернут 90% );

За 5–9 суток пассажир сможет рассчитывать на 75% от цены;

Если до поезда осталось от 1 до 4 суток , вернуть удастся только половину стоимости ( 50% );

А за сданный билет менее чем за 24 часа до рейса — лишь символические 30% .

Кого изменения не коснутся

В Укрзалізниці и профильном Министерстве развития общин подчеркивают, что новые правила будут иметь ряд важных исключений. Жесткие санкции не будут применяться к:

Военнослужащим;

Людям с инвалидностью и другим социально уязвимым группам;

Пассажирам поездов, курсирующих в прифронтовые территории.

Также, как и прежде, если поездка отменяется или переносится по вине самой железной дороги, пассажир получает 100% средств обратно через онлайн-сервисы без каких-либо удержаний.

С сегодняшнего дня начинается общественное обсуждение проекта, которое продлится 30 дней. Если предложения будут поддержаны, новая система заработает уже в марте. Дополнительные доходы, полученные от новых правил, компания обещает направить на обновление вагонов и повышение комфорта пассажиров.

Кроме того, железнодорожники анонсировали еще одно крупное изменение — введение динамических цен на билеты премиум-сегмента, где стоимость поездки будет меняться в зависимости от спроса и заполненности вагона.

