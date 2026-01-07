Укрзалізниця запускает платный Wi-Fi на однои из рейсов: сколько стоит услуга

Укрзалізниця объявила о расширении пилотного проекта по обеспечению пассажиров скоростным интернетом, который охватит поезда дальнего следования — подробности читай в материале.

Wi-Fi в поездах Укрзалізниці: сколько будет стоить услуга

Первым маршрутом, где в тестовом режиме появился доступ к Wi-Fi, стал флагманский поезд №95/96 Гуцульщина сообщением Киев — Рахов. Отныне пассажиры всех вагонов обоих составов этого поезда имеют возможность оставаться на связи, работать или просматривать контент во время путешествия.

Для ознакомления с услугой и отправки срочных сообщений каждому пассажиру предоставляется 10 минут бесплатного доступа. Полноценное пользование сетью в течение суток без ограничения трафика стоит 120 гривен, при этом первые 5 ГБ предоставляются без каких-либо ограничений по скорости.

Читать по теме В Укрзализниці не продают билеты после 21 января: в чем причина Однако скоро продажи этих билетов обещают возобновить.

Технологическую основу сервиса обеспечивает современное оборудование Starlink, которое ранее прошло успешные испытания на дипломатических рейсах и подтвердило свою стабильную работу в непростых условиях Украины.

Важно подчеркнуть, что установка оборудования в вагонах Гуцульщины осуществлена партнером без привлечения инвестиций непосредственно от Укрзалізниці. Проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

В случае подтверждения стабильного спроса на услугу среди пассажиров железная дорога планирует масштабировать инициативу на другие поезда дальнего следования через механизм прозрачного конкурса на поставку услуги.

Ранее мы писали о ежечасных рейсах между Киевом и Львовом — читай в материале, что известно о расписании этих поездов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!