Укрзалізниця анонсировала ежечасные рейсы между Киевом и Львовом в 2026 году

Укрзалізниця анонсировала новый график движения поездов на конец 2025 и 2026 год, который вступит в силу с 14 декабря 2025 года. Читай в новом материале ждет нас уже совсем скоро.

Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать каждый час

Главной новинкой станет тактовое движение на популярном направлении Киев — Львов — Киев, где поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Большинство рейсов будут работать круглогодично, за исключением для внепековых периодов.

Тактовое движение — это европейская модель, при которой поезда отправляются с четким интервалом, подобно системам в Германии, Австрии и Нидерландах.

…Расписание движения 2026 года в своем фундаменте имеет самое повышение эффективности: новые оборотные рейсы, качественные ускорения, более детально продуманных стыковок

, — говорит председатель правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский.

В Украине подобная система уже успешно тестировалась на Kyiv City Express. Она удобна для пассажиров, потому что расписание легко запоминается, а для железной дороги позволяет равномерно распределить пассажиропоток и избежать пиковых нагрузок.

Новый международный поезд Ужгород — Вена с европейскими спальными вагонами

В новом графике появится ночной поезд №7/346 — 347/8 Ужгород — Вена, которая будет курсировать по новой европути через Венгрию. У поезда будут спальные вагоны европейских железных дорог и остановки в Будапеште, в частности на станции Ферихедь возле международного аэропорта имени Ференца Листа и на хабе Келенфельд с пересадкой на метро.

Время отправления из Ужгорода — 23:19, прибытие в Вену — 8:53. Обратный рейс: отправление из Вены в 19:08, прибытие в Ужгород в 6:15. У поезда будет согласована пересадка в Чопе на рейс №749/750 Ужгород — Киев.

Запуск стал результатом сотрудничества Укрзалізниці с венгерской MÁV и австрийской ÖBB. В графике 2025–2026 сокращено время в пути для беспересадочных вагонов Киев — Вена более двух часов, а предложение мест на рейс №143/146 Ужгород — Вена увеличено на 25%. В целом через станцию ​​Чоп, включая хабы в Ужгороде и Мукачево, предложение спальных мест выросло более чем на 1000 в сутки.

