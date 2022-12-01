Дышать свободно — просто! Как побороть заложенность носа

Когда наступают холода, начинаются болезни — это неизбежный процесс. Люди начинают все больше страдать насморком.

Заложенность носа значительно ухудшает жизнь и самочувствие в целом. Мы расскажем о способах, которые помогут избавиться от заложенности носа.

Почему появляется заложенность носа

Насморк появляется из-за выделения слизи из ноздрей. Его избыток приводит к водянистым выделениям.

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Заложенность носа может возникнуть из-за воспаления слизистой носовой полости.

Носовые ходы распухают, поэтому поток воздуха сужается, и человеку становится труднее дышать.

Слизь осложняет воспаление, поэтому возможно скопление густой сухой слизи. Из-за этого возникает чувство заложенности.

Другие причины, которые могут вызвать заложенность носа:

искривление носовой перегородки; возникновение полипов на слизистой; проявление аллергической реакции; простудная или вирусная инфекция.

Эти причины, кроме искривленной перегородки, можно убрать без оперативного вмешательства. Врач может назначить спреи и капли, очищающие носовые пазухи. Не стоит покупать в аптеке лекарство, действия которого не знаешь, это может спровоцировать ухудшение состояния.

Как избавиться от заложенности носа

Есть несколько способов, которые помогут преодолеть заложенность носа без аптечных препаратов.

Солевой раствор

Солевой спрей или раствор устраняет воспаление ткани в носу и уменьшает заложенность. Их можно купить в аптеке или сделать самостоятельно.

Обычно они не вредят, ведь не содержат в составе химических веществ.

Теплый компресс

Помочь побороть заложенность носа может теплый компресс. Однако будь осторожен(-на), проследи, чтобы вода достаточно остыла, иначе можно обжечься.

Увлажнитель воздуха и ингаляции

Достаточно увлажненный воздух способствует разжижению слизи в носу. Специальный увлажнитель нужно содержать в чистоте, чтобы не размножались бактерии.

Также устранить заложенность носа могут паровые ингаляции. Перед этим следует проконсультироваться с врачом, как их делать и какие эфирные масла использовать. Важно, чтобы у тебя не было аллергии.

Паровые ингаляции необходимо проводить через час после еды или как минимум за полчаса до. После процедуры нельзя выходить на улицу в течение двух часов.

Пить больше воды

Соблюдение водного баланса помогает разбавить слизь, накопившуюся в носовых ходах.

Поднятая голова

Простой лайфхак, уменьшающий заложенность носа, — поднимать голову. Это предотвращает ночное скопление слизи и постназальное затекание.

Надо лечь на спину и использовать дополнительную подушку, чтобы голова была немного выше других частей тела.

Противоотечные средства

Противоотечные препараты безусловно помогают бороться с заложенностью носа. Но если у тебя высокое артериальное давление, следует соблюдать осторожность. Надо проконсультироваться с врачом во избежание осложнений. Также некоторые препараты могут иметь побочные эффекты.

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