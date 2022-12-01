Дышать свободно — просто! Как побороть заложенность носа

Когда наступают холода, начинаются болезни — это неизбежный процесс. Люди начинают все больше страдать насморком.
Заложенность носа значительно ухудшает жизнь и самочувствие в целом. Мы расскажем о способах, которые помогут избавиться от заложенности носа.
Насморк появляется из-за выделения слизи из ноздрей. Его избыток приводит к водянистым выделениям.
Заложенность носа может возникнуть из-за воспаления слизистой носовой полости.
Носовые ходы распухают, поэтому поток воздуха сужается, и человеку становится труднее дышать.
Носовые ходы распухают, поэтому поток воздуха сужается, и человеку становится труднее дышать.
Слизь осложняет воспаление, поэтому возможно скопление густой сухой слизи. Из-за этого возникает чувство заложенности.
Другие причины, которые могут вызвать заложенность носа:
Эти причины, кроме искривленной перегородки, можно убрать без оперативного вмешательства. Врач может назначить спреи и капли, очищающие носовые пазухи. Не стоит покупать в аптеке лекарство, действия которого не знаешь, это может спровоцировать ухудшение состояния.
Есть несколько способов, которые помогут преодолеть заложенность носа без аптечных препаратов.
Солевой спрей или раствор устраняет воспаление ткани в носу и уменьшает заложенность. Их можно купить в аптеке или сделать самостоятельно.
Обычно они не вредят, ведь не содержат в составе химических веществ.
Обычно они не вредят, ведь не содержат в составе химических веществ.
Помочь побороть заложенность носа может теплый компресс. Однако будь осторожен(-на), проследи, чтобы вода достаточно остыла, иначе можно обжечься.
Достаточно увлажненный воздух способствует разжижению слизи в носу. Специальный увлажнитель нужно содержать в чистоте, чтобы не размножались бактерии.
Также устранить заложенность носа могут паровые ингаляции. Перед этим следует проконсультироваться с врачом, как их делать и какие эфирные масла использовать. Важно, чтобы у тебя не было аллергии.
Паровые ингаляции необходимо проводить через час после еды или как минимум за полчаса до. После процедуры нельзя выходить на улицу в течение двух часов.
Соблюдение водного баланса помогает разбавить слизь, накопившуюся в носовых ходах.
Простой лайфхак, уменьшающий заложенность носа, — поднимать голову. Это предотвращает ночное скопление слизи и постназальное затекание.
Надо лечь на спину и использовать дополнительную подушку, чтобы голова была немного выше других частей тела.
Надо лечь на спину и использовать дополнительную подушку, чтобы голова была немного выше других частей тела.
Противоотечные препараты безусловно помогают бороться с заложенностью носа. Но если у тебя высокое артериальное давление, следует соблюдать осторожность. Надо проконсультироваться с врачом во избежание осложнений. Также некоторые препараты могут иметь побочные эффекты.
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