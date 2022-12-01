Дихати вільно — просто! Як побороти закладеність носа

Коли настають холоди, починаються хвороби — це невідворотний процес. Люди починають дедалі більше страждати на нежить.
Закладеність носа значно погіршує життя та самопочуття в цілому. Ми розповімо про способи, які допоможуть позбутися закладеності носа.
Нежить з’являється через виділення слизу з ніздрів. Його надлишок призводить до водянистих виділень.
Закладеність носа може виникнути через запалення слизової оболонки носової порожнини.
Носові ходи розпухають, тому потік повітря звужується, і людині стає важче дихати.
Носові ходи розпухають, тому потік повітря звужується, і людині стає важче дихати.
Слиз ускладнює запалення, тому можливе скупчення густого сухого слизу. Через це виникає відчуття закладеності.
Інші причини, які можуть викликати закладеність носа:
Ці причини, крім викривленої перегородки, можна прибрати без оперативного втручання. Лікар може призначити спреї та краплі, які очищають носові пазухи. Не варто купляти в аптеці ліки, дії яких не знаєш, це може спровокувати погіршення стану.
Є кілька способів, які допоможуть подолати закладеність носа без аптечних препаратів.
Сольовий спрей або розчин усуває запалення тканин у носі та зменшує закладеність. Його можна придбати в аптеці чи зробити самостійно.
Зазвичай вони не шкодять, адже не мають у складі хімічних речовин.
Зазвичай вони не шкодять, адже не мають у складі хімічних речовин.
Допомогти побороти закладеність носа може теплий компрес. Проте будь обережним(-ою), прослідкуй, щоб вода достатньо вистигла, інакше можна обпектися.
Достатньо зволожене повітря сприяє розрідженню слизу в носі. Спеціальний зволожувач треба тримати в чистоті, щоб не розмножувалися бактерії.
Також усунути закладеність носа можуть парові інгаляції. Перед цим треба проконсультуватися з лікарем, як їх робити та які ефірні олії використовувати. Важливо, щоб в тебе не було алергії.
Парові інгаляції необхідно проводити через годину після їжі або як мінімум за півгодини до. Після процедури не можна виходити на вулицю протягом двох годин.
Дотримання водного балансу допомагає розбавити слиз, що накопичився в носових ходах.
Проста порада, яка зменшує закладеність носа — підіймати голову. Це запобігає нічному скупченню слизу та постназальному затіканню.
Треба лягти на спину і використовувати додаткову подушку, щоб голова була трохи вище за інші частини тіла.
Треба лягти на спину і використовувати додаткову подушку, щоб голова була трохи вище за інші частини тіла.
Протинабрякові препарати неодмінно допомагають боротися з закладеністю носа. Але якщо в тебе високий артеріальний тиск, слід бути обережним(-ою). Треба проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути ускладнень. Також деякі препарати можуть мати побічні ефекти.
Зараз складно стало робити інгаляції через відключення електроенергії. Раніше ми розповідали, як робити інгаляції, коли немає світла.
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