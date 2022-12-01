Дихати вільно — просто! Як побороти закладеність носа

Коли настають холоди, починаються хвороби — це невідворотний процес. Люди починають дедалі більше страждати на нежить.

Закладеність носа значно погіршує життя та самопочуття в цілому. Ми розповімо про способи, які допоможуть позбутися закладеності носа.

Чому з’являється закладеність носа

Нежить з’являється через виділення слизу з ніздрів. Його надлишок призводить до водянистих виділень.

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Закладеність носа може виникнути через запалення слизової оболонки носової порожнини.

Носові ходи розпухають, тому потік повітря звужується, і людині стає важче дихати.

Слиз ускладнює запалення, тому можливе скупчення густого сухого слизу. Через це виникає відчуття закладеності.

Інші причини, які можуть викликати закладеність носа:

викривлення носової перегородки; виникнення поліпів на слизовій; прояв алергічної реакції; застудна або вірусна інфекція.

Ці причини, крім викривленої перегородки, можна прибрати без оперативного втручання. Лікар може призначити спреї та краплі, які очищають носові пазухи. Не варто купляти в аптеці ліки, дії яких не знаєш, це може спровокувати погіршення стану.

Як позбутися закладеності носа

Є кілька способів, які допоможуть подолати закладеність носа без аптечних препаратів.

Сольовий розчин

Сольовий спрей або розчин усуває запалення тканин у носі та зменшує закладеність. Його можна придбати в аптеці чи зробити самостійно.

Зазвичай вони не шкодять, адже не мають у складі хімічних речовин.

Теплий компрес

Допомогти побороти закладеність носа може теплий компрес. Проте будь обережним(-ою), прослідкуй, щоб вода достатньо вистигла, інакше можна обпектися.

Зволожувач повітря та інгаляції

Достатньо зволожене повітря сприяє розрідженню слизу в носі. Спеціальний зволожувач треба тримати в чистоті, щоб не розмножувалися бактерії.

Також усунути закладеність носа можуть парові інгаляції. Перед цим треба проконсультуватися з лікарем, як їх робити та які ефірні олії використовувати. Важливо, щоб в тебе не було алергії.

Парові інгаляції необхідно проводити через годину після їжі або як мінімум за півгодини до. Після процедури не можна виходити на вулицю протягом двох годин.

Пити більше води

Дотримання водного балансу допомагає розбавити слиз, що накопичився в носових ходах.

Піднята голова

Проста порада, яка зменшує закладеність носа — підіймати голову. Це запобігає нічному скупченню слизу та постназальному затіканню.

Треба лягти на спину і використовувати додаткову подушку, щоб голова була трохи вище за інші частини тіла.

Протинабрякові засоби

Протинабрякові препарати неодмінно допомагають боротися з закладеністю носа. Але якщо в тебе високий артеріальний тиск, слід бути обережним(-ою). Треба проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути ускладнень. Також деякі препарати можуть мати побічні ефекти.

Зараз складно стало робити інгаляції через відключення електроенергії. Раніше ми розповідали, як робити інгаляції, коли немає світла.

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