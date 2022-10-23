Один “пшик” і вільно дихаєш? Який буває нежить та чи допомагають судинозвужувальні

Нежить дуже набридливий і приносить багато дискомфорту. Не варто нехтувати його лікуванням, адже він може перерости у значно серйозніші захворювання.

Багато людей починають відразу капати носа різним краплями, коли з’являється нежить. Але вони не завжди допомагають у лікуванні. Більшість препаратів просто полегшують наш стан.

У проекті Inscience розповіли більше про нежить та як його лікувати.

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Який буває нежить

Майже 90% респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів взимку та восени — це вірусні захворювання. Крім цього, нежить може бути алергічним через різку зміну температури, наприклад. На закладеність носа часто страждають вагітні через гормональні зміни в організмі тощо.

Про полоскання та краплі

Існує багато порад, що при закладеності носа його треба добре промити сольовим розчином. Але він не завжди допомагає прочистити ніс, проте тримає слизову оболонку зволоженою. Полоскати ніс сольовим розчином краще перед використанням інших препаратів. Краще придбати його в аптеці, адже тоді можна бути впевненим у його стерильності.

Люди з нежитем не можуть вільно дихати без судинозвужувальних препаратів. Вони бувають не тільки у вигляді крапель, а й у формі пігулок, сиропів, водорозчинних порошків тощо. Проте не для всіх судинозвужувальні є безпечними у використані. Завжди перед їх використанням краще проконсультуватися зі спеціалістом.

Уважним до використання судинозвужувальних треба бути, якщо ти:

приймаєш інші препарати;

хворієш на діабет;

маєш високий тиск;

у тебе гіперактивна щитоподібна залоза;

маєш збільшену простату;

у тебе проблеми з печінкою, нирками, серцем та кровообігом;

у тебе глаукома.

У Великій Британії навіть не рекомендують приймання цих препаратів дітям до шести років. А дітям 6-12 років не можна їх приймати понад п’ять днів. Тож завжди треба консультуватися з педіатром.

Що стосується дорослих, не варто приймати судинозвужувальні понад тиждень, це може тільки погіршити стан.

Особливу увагу до використання цих препаратів треба звернути вагітним. У жодному разі не нехтувати консультацією лікаря. Інформація щодо безпеки цих ліків для вагітних дуже обмежена. Можуть бути побічні ефекти, які минуть після припинення курсу:

сонливість;

подразнення слизової носа;

сухість у роті;

висипання;

головний біль;

відчуття перезбудження тощо.

Лікування антибіотиками

Часто закладеність носа можна супроводжуватися неприємним зеленим слизом. Помилково можна подумати, що це бактеріальна інфекція, яка потребує лікування антибіотиками.

Проте колір слизу не є прямим показом для застосування антибіотиків. Його виділення може турбувати до трьох – чотирьох тижнів після початку вірусного захворювання.

Краплі з антибіотиками не тільки неефективні, а й небезпечні. Про це говорить педіатриня Катерина Попович. Вона пояснює: часто в краплях може бути речовина, яка призначена для ін’єкцій. Це може спричинити подразнення слизової.

Інколи можна побачити “складні краплі” — суміш антибіотиків, гормонів, судинозвужувальних крапель та колоїдного срібла. Педіатриня пояснює, що складно дізнатися точний склад препаратів та взаємодію компонентів. Жодних клінічних досліджень щодо ефективності та безпечності таких крапель не проводили.

За її словами, колоїдне срібло не має влучного застосування у медицині, а срібло взагалі не є фізіологічним елементом в організмі. Його залишки не виводяться, а лише накопичуються, чим спричинюють токсичний ефект. Такі краплі можуть призвести до опіків слизової.

Раніше ми розповідали, як позбутися нежитю без ліків швидко та ефективно.

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