Не можеш дихати через постійний нежить? Дізнайся, як очистити дихальні шляхи без крапель

Якщо тебе турбує постійний та сильний нежить, а ліків під рукою немає, ми розповімо, як полегшити дихання без них.

Голкотерапевт Павло Кім поділився порадами, як позбутися нежитю ефективно або зупинити його розвиток на початку за допомогою точкового масажу.

Масаж носа від нежитю

Зроби цю просту вправу, яка допоможе тобі дихати вільно.

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Поклади пальці на щоки так, щоб кінчики середніх пальців лягли на точки інь-сян. Дивись точки на картинці нижче. Виконай 36 рухів середніми пальцями від точок інь-сян до точки інь-тан між бровами і назад.

Чим допомагає масаж носа від нежитю

1. Масаж точок носа очищує дихальні шляхи, є профілактикою простудних захворювань.

2. Ефективний у лікуванні риніту.

Ефект від масажу носа

За традиційною китайською медициною, точки інь-сян вважаються отворами, що належать до крил носа, а точка інь-тан — отвором та заставою небесного ока.

Фізичний вплив на ці точки може полегшити дихання при захворюваннях носа, застуді, головному болі та інших симптомах.

Масаж точок носа допомагає звільнити дихальні шляхи легень і сприяє лікуванню захворювань, пов’язаних із закупоренням цих шляхів.

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