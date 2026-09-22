Люди з тяжкими психічними розладами живуть менше: що з’ясували в Британії

Дорослі люди, які мають важкі психічні захворювання, помирають на 15-20 років раніше за своїх однолітків. Здебільшого смертність пов’язана із фізичними захворюваннями, яким можна запобігти.

Про це розповідає видання The Guardian із посиланням на дані Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

Дорослі з тяжкими психічними розладами живуть на 15-20 років менше

Дані Національної служби охорони здоров’я Великої Британії свідчать про те, що у віці до 75 років від серйозних фізичних захворювань частіше помирають дорослі з важкими психічними захворюваннями.

Так, дорослі люди віком до 75 років із серйозними психічними розладами – у 6,3 раза частіше помирають від захворювань печінки, у шість разів – від респіраторних захворювань, у 3,8 раза – від серцево-судинних захворювань та у 2,3 раза – від раку.

Також люди із діагностованими важкими психічними розладами у 14,6 раза частіше помирають від самогубства.

За даними британської служби охорони здоров’я, такі люди у 4,8 раза частіше помирають до 75 років, ніж населення загалом.

Зазначається, що онкологія, респіраторні та серцево-судинні захворювання, а також хвороби печінки становили 56,5% смертей серед людей віком від 18 до 74 років із серйозними психічними проблемами в Британії протягом 2022-2024 років.

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На зростання рівня смертності впливають наступні чинники: бідність, погані житлові умови, вищі показники куріння, збільшення ваги через ліки, відсутність фізичної активності та розрізнена система надання медичної допомоги.

Також повідомляється, що людям із психічними захворюваннями можуть ставити неточні діагнози. Фізичні симптоми можуть помилково пов’язати із ментальними проблемами, а не з фізичною хворобою.

Речник Міністерства охорони здоров’я Британії зазначив, що люди із важкими психічними захворюваннями стикаються з разючою нерівністю у сфері охорони здоров’я, тому необхідно вжити негайні заходи для трансформації медичних послуг для цих людей.

Раніше ми повідомляли про те, що американські онкологи прогнозують зростання випадків раку в світі на 67%.

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