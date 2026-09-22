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Люди з тяжкими психічними розладами живуть менше: що з’ясували в Британії

Марина Слизовська, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 14:07 2 хв.
Дорослі з важкими психічними захворювання помирають раніше
Фото Pexels

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