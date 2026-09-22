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Як працюватимуть дитсадки під час тривоги в Києві: що варто знати батькам

Марина Слизовська, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 12:30 2 хв.
робота дитсадків під час тривоги в Києві
Фото Unsplash

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