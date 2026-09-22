Як працюватимуть дитсадки під час тривоги в Києві: що варто знати батькам

У Києві залишаються незмінними правила для дитячих садків під час повітряної тривоги, незалежно від рівня оповіщення. Працівники закладів мають діяти згідно із затвердженим планом реагування.

Про це поінформували в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Правила роботи дитсадків під час тривоги в Києві

Правила роботи дитячих садків під час повітряної тривоги в Києві залишаються незмінними. Відповідно до постанови Кабінету міністрів №1092, незалежно від “жовтого” або “червоного” рівня тривоги – працівники дитсадків діють згідно із затвердженим планом, діти та персонал мають переміщуватися в укриття.

Якщо тривогу оголосили до початку робочого дня, тоді дитсадок відкривається після відбою тривоги та прибуття працівників на робочі місця, пояснили у Департаменті освіти і науки Києва.

У КМДА наголосили на тому, що батькам не рекомендують під час тривоги залишати безпечне місце і прямувати до закладу, щоб не наражати на небезпеку себе та дитину.

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Батькам радять під час тривоги по дорозі до дитсадка пройти до найближчого укриття. Якщо таким є укриття дитсадка, тоді батьки можуть самостійно переміститися туди та передати дитину персоналу.

При цьому персонал не повинен залишати укриття для зустрічі батьків, щоб не наражати на небезпеку інших дітей. Після прийняття дитини працівник забезпечує її перебування в укритті разом з іншими до завершення тривоги.

Якщо тривогу оголосили під час навчання, тоді працівники дитсадка повинні:

організовано супроводити вихованців до укриття;

провести перекличку;

перевірити присутність кожної дитини в укритті та враховувати її потреби.

Раніше Міносвіти розробило рекомендації для шкіл щодо навчання під час тривоги.

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