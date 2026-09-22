У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг: що треба знати туристам

В українських Карпатах, на горі Піп Іван, температура опустилася до -1°C, також випав перший невеликий сніг. Туристів попереджають про зміну погоди на вершині та наголошують на необхідності подбати про відповідний одяг та спорядження.

Про це сьогодні, 22 вересня, поінформувало Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

На горі Піп Іван випав перший сніг

На горі Піп Іван випав перший сніг та фіксується морозна погода.

— На вершині вже зимові температури, тому рятувальники застерігають туристів про те, що варто врахувати погодні умови під час планування сходження, — йдеться у повідомленні.

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У вівторок станом на 08:00 на горі було хмарно, температура повітря -1°C, вітер західний 4 м/с.

У ДСНС зазначили, що слизьке каміння, холод, волога, туман та раптове погіршення погоди можуть ускладнити навіть знайомий маршрут. Тому туристів просять слідкувати за прогнозом погоди, подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження, а також не переоцінювати власні сили під час сходження на вершини.

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