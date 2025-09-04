Не пропусти цей період! Строки посіву озимої пшениці в Україні: рекомендації для окремих областей

Озима пшениця в Україні є однією з ключових зернових культур. Але коли саме проводити посів, щоб забезпечити найкращі умови для росту і розвитку рослин? Вибір правильної дати є результатом проаналізованого ряду факторів: від ґрунтово-кліматичних умов до досвіду агрономів.

Детальніше про те, які рекомендовані строки посіву для різних регіонів України розповіли у виданні Homester.

Коли сіяти озиму пшеницю: терміни

Озима пшениця в Україні займає важливе місце в сільському господарстві. Її посів вимагає виваженого підходу, заснованого на ґрунтово-кліматичних особливостях області та реальних умовах господарства.

Основний період посіву озимої пшениці припадає на кінець вересня та початок жовтня, зокрема 25.09-05.10. Саме у цей час рослини найкраще адаптуються до навколишніх умов, активно ростуть і готуються до зимового періоду.

Рекомендовані строки посівів для окремих областей України

Київська, Чернігівська, Черкаська: 15.09-25.10;

Тернопільська, Вінницька, Волинська, Хмельницька: 10.09-30.09;

Запорізька, Дніпропетровська: 05.09-25.09;

Львівська, Полтавська, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Харківська: 15.09-25.10;

Кіровоградська: 15.09-20.09;

Рівненська: 15.09-25.09.

Однак, потрібно пам’ятати, що ці рекомендації є загальними. Зміни клімату можуть змусити коригувати ці дати, часом на 5-10 днів або навіть більше в один чи інший бік.

Також важливо враховувати фактори, такі як температура повітря та вологість ґрунту. За достатньої вологості ґрунту, оптимальні терміни визначаються між 10-30 вересня, коли середньодобова температура повітря становить +15-16°С.

На південних територіях України, де посухи є частішим явищем, аграріям рекомендовано сіяти озиму пшеницю раніше, щоб вона мала достатньо вологи.

Чому важливо дотримуватися термінів сівби озимої пшениці

Варто пам’ятати, що внаслідок раннього посіву рослини ризикують заразитися шкідливими мікроорганізмами. Але захисні засоби від шкідників можуть допомогти мінімізувати ці ризики.

Але з іншого боку, при пізньому посіві рослини можуть не мати достатньо часу, щоб належним чином сформувати кореневу систему до настання холодів.

У підсумку, багато виробників вибирають ранню сівбу як компромісний варіант, забезпечуючи пшеницю належним доглядом та захистом.

Інновації 2025 року

Сівба пшениці поступово стає високотехнологічним процесом. Точне землеробство залучає дрони для оцінки вологості та стану ґрунту, а спеціальні мобільні додатки аналізують дані в реальному часі й підказують оптимальні дати для посіву. Великі агрохолдинги вже фіксують приріст урожайності на 10–15% завдяки цим інструментам.

Окрім цього, створюються нові сорти пшениці, здатні витримувати морози до мінус 25°C і посуху. Це дає змогу адаптуватися до умов, коли зими стають теплішими, а літа — спекотнішими й сухішими. Причому такі новинки стають доступними не тільки великим компаніям, а й малим фермерам.

Міфи про сівбу: що варто знати

Аграрну практику супроводжують стійкі уявлення, які не завжди відповідають дійсності. Один із поширених міфів полягає в тому, що чим раніше посіяти озиму, тим краще. Насправді це може призвести до переростання рослин і зробити їх більш уразливими до хвороб. Інший міф стосується ярої пшениці: нібито її можна сіяти в будь-який момент весни, доки ґрунт відтанув. Однак навіть тижневе запізнення скорочує період росту й знижує врожайність. Ще одне хибне уявлення — що погоду передбачити неможливо і від неї нічого не залежить. Насправді сучасні технології моніторингу та прогнозування істотно зменшують ризики й допомагають уникнути втрат.

Раніше ми розповідали тобі, коли викопувати моркву у 2025 році: оптимальні терміни збору врожаю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!