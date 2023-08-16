Коли викопувати моркву у 2023 році: оптимальні терміни збору, зважаючи на цьогорічну спеку

Цьогоріч стовпчики термометрів вражають власників городів та ділянок. Адже спека та погодні умови, безумовно, впливають на те, яким буде врожай 2023.

Тому як досвідченим, так і новачкам у цій справі потрібно знати про те, коли та як правильно збирати плоди. Коли викопувати моркву та як це правильно робити — читай у матеріалі.

Коли викопувати моркву та які фактори на це впливають

На терміни збору урожаю впливають кілька різних факторів.

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Сорт. В першу чергу дивися на те, який сорт на грядці: ранньостиглий або пізньостиглий. Погода й стан рослини. Наскільки було спекотно або холодно під час росту моркви. Для чого вирощуєш моркву. Може, тобі потрібен просто до зими урожай, а може — на більш тривалий термін зберігання.

Коли викопувати моркву: оптимальні терміни в Україні 2023

Найчастіше моркву в Україні збирають у жовтні, коли вже не спекотно і ще не холодно. Перед збором її викопують та дивляться на те, чи коренеплоди справді дозріли і їх час прибирати з грядки. Якщо нижнє і середнє листя вже пожовтіло, значить, її можна викопувати.

Тобто, найкраще збирати урожай цієї рослини в середині осені.

Ще одною важливою ознакою є коріння. Якщо вже є тріщини, зібрати урожай потрібно якнайшвидше. Після збору моркву протирають сухою ганчіркою, але в жодному разі не миють. Потрібно також зішкрібати верхній шар, щоб не зменшити терміни зберігання.

У якому місяці викопувати моркву

Починають збір поступово, з вересня до кінця жовтня. Важливо, що при +4 морква перестає рости. Однак із початком морозів плоди починають гнити. Тому потрібно робити це до перших заморозків.

Якщо брати середні терміни, то роблять це на 110 день після посадки. Важливо, що ранні сорти збирають вже в середині літа. Тоді їх їдять сирими, роблять салати й додають в інші страви.

Як правильно збирати моркву: основні правила

Збирати потрібно в сухий та ясний день. Має бути трішки прохолодно. Моркву викопують лопатою або підкопують вилами. Робити це потрібно акуратно, не пошкоджуючи овоч. Після цього урожай залишають для підсушування на грядці на кілька годин. Потім звільняють зайвого ґрунту рукавичками. Підрізають бадилля довжиною 0,5-1,5 см. Довгі хвостики можуть підгнивати при зберіганні, стають сприятливим середовищем для розмноження гнилі. Підрізаючи, відбраковують пошкоджені й підгнилі овочі.

Коли збирати моркву на зиму та як правильно її зберігати

Після збору моркву варто правильно зберігати. Наприклад, вибери їй гідне місце в:

холодильнику (упаковуючи в папір або газету);

на балконі (ящику з тирсою);

в підвалі (ящиках з піском);

у воді з часником.

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