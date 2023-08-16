Коли викопувати моркву у 2023 році: оптимальні терміни збору, зважаючи на цьогорічну спеку

Цьогоріч стовпчики термометрів вражають власників городів та ділянок. Адже спека та погодні умови, безумовно, впливають на те, яким буде врожай 2023.
Тому як досвідченим, так і новачкам у цій справі потрібно знати про те, коли та як правильно збирати плоди. Коли викопувати моркву та як це правильно робити — читай у матеріалі.
На терміни збору урожаю впливають кілька різних факторів.
Найчастіше моркву в Україні збирають у жовтні, коли вже не спекотно і ще не холодно. Перед збором її викопують та дивляться на те, чи коренеплоди справді дозріли і їх час прибирати з грядки. Якщо нижнє і середнє листя вже пожовтіло, значить, її можна викопувати.
Тобто, найкраще збирати урожай цієї рослини в середині осені.
Тобто, найкраще збирати урожай цієї рослини в середині осені.
Ще одною важливою ознакою є коріння. Якщо вже є тріщини, зібрати урожай потрібно якнайшвидше. Після збору моркву протирають сухою ганчіркою, але в жодному разі не миють. Потрібно також зішкрібати верхній шар, щоб не зменшити терміни зберігання.
Починають збір поступово, з вересня до кінця жовтня. Важливо, що при +4 морква перестає рости. Однак із початком морозів плоди починають гнити. Тому потрібно робити це до перших заморозків.
Якщо брати середні терміни, то роблять це на 110 день після посадки. Важливо, що ранні сорти збирають вже в середині літа. Тоді їх їдять сирими, роблять салати й додають в інші страви.
Після збору моркву варто правильно зберігати. Наприклад, вибери їй гідне місце в:
Раніше ми розповідали, коли збирати цибулю.
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