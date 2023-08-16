Коли викопувати моркву у 2023 році: оптимальні терміни збору, зважаючи на цьогорічну спеку

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Серпня 2023, 15:15
Коли викопувати моркву у 2023 році: оптимальні терміни збору, зважаючи на цьогорічну спеку
Фото: Unsplash

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