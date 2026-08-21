Коли вийде Крижане серце 3: що відомо про прем’єру і новий трейлер мультфільму

Мультфільми Крижане серце та Крижане серце 2 стали справжніми знахідками для дітей. Їм настільки сподобалася історія, що продовження дочекатися стає все складніше.

Ми розповімо, коли вийде Крижане серце 3 та чого очікувати маленьким глядачам.

Коли вийде Крижане серце 3: дата виходу та що відомо

Крижане серце 3 нарешті перестає бути загадкою. На презентації Disney D23 у серпні 2026 року творці розповіли про перші деталі майбутнього мультфільму — пише Еw.com.

Прем’єру Крижане серце 3 запланували на 24 листопада 2027 року.

Режисерами стали Дженніфер Лі та Трент Корі, а продюсеркою — Крістіна Чен. Дженніфер Лі також працювала над першими двома фільмами франшизи. Фільм вийде ексклюзивно в кінотеатрах.

У центрі історії знову будуть Анна, Ельза, Крістоф та Олаф. Причому в Анни та Крістофа попереду важлива подія — весілля.

А ось на Ельзу чекає нова загадкова пригода: вона вирушить в подорож, яку пов’язують із магічним метеликом.

Читати на тему Посіпаки і Монстряки 2026: коли стартує показ мультфільму Новий фільм обіцяє бути одним із головних сімейних блокбастерів літа.

Спокійним продовження не буде. У третій частині з’явиться нова загадкова лиходійка — судячи з представлених кадрів, вона володіє дуже потужною силою і може стати серйозною суперницею Ельзи. Поки Disney не розкриває всіх подробиць про її походження та мотиви.

Чекаємо і на нові пісні. До роботи над музикою повернулися оскароносні Крістен Андерсон-Лопес і Роберт Лопес.

На D23 Крістен Белл та Ідіна Мензел виконали оновлену версію Frozen Heart, а Джош Гад представив нову пісню Олафа — Ooooh, Samantha.

Цікаво, що Disney вже розробляє і Крижане серце 4. Тож третя частина, схоже, точно не стане останньою зустріччю з улюбленими героями.

Раніше ми розповідали, які фільми вийдуть у 2026 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!