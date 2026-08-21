Стиль життя Шоу-біз

Коли вийде Крижане серце 3: що відомо про прем’єру і новий трейлер мультфільму

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Серпня 2026, 11:00 2 хв.
Крижане серце 3
Фото IMDb

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