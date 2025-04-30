Фільми, які вийдуть у 2026 році: прем’єри, які не захочеш пропустити

2026 рік ще за обрієм, а кіноманів вже інтригують голлівудські новини. Щоправда, фабрика мрій давно відійшла від стрічок у стилі солодких снів і планує полоскотати нерви низкою видовищних блокбастерів, продовженням гучних франшиз, а ще — психологічними трилерами, науковою фантастикою та креативним авторським кіно.

На знімальний майданчик знову виходять мега-режисери: Стівен Спілберг готує нову драму, Крістофер Нолан працює над екранізацією Гомера, а Джордан Піл зніме іще один загадковий хорор. Тож є чого чекати.

Про найцкавіші фільми 2026 року – читай у матеріалі.

Фільми, які вийдуть у 2026 році — найочікуваніші прем’єри

Фільми 2026: Одиссея, Крістофер Нолан. Прем’єра 17 липня

Крістофер Нолан вирішив осучаснити грецький епос, його Одиссея — це більше, ніж гомерівська подорож. Це видовищна інтелектуальна та емоційна кіноепопея. Метт Деймон у ролі Одіссея мандрує, воює, бореться із самим собою. А поряд з ним — Зендая, Том Голланд, Паттінсон — обличчя нового покоління героїв. Чекаємо на нестандартну структуру, паралельні часові лінії, філософські дилеми і не меншу кількість Оскарів, ніж зібрав попередній фільм майстра — Оппенгеймер (сім Оскарів і мільярд доларів від прокату).

Фільми 2026: Розголошення, Стівен Спілберг. Прем’єра 12 червня

Спілберг повертається до тематики, яка принесла йому славу в минулому (Близькі контакти третього ступеня та Війна світів). Тепер він планує випустити новий науково-фантастичний фільм під назвою Disclosure (Розголошення). Цей проект, заснований на оригінальній ідеї режисера, розкаже історію, пов’язану з НЛО. Сценарій до фільму написав Девід Кепп, відомий своїм Парком Юрського періоду.

Фільми 2026: Месники: Судний день, брати Руссо. Прем’єра 1 травня

Marvel у 2026 році готує свій наймасштабніший фільм за всю історію. Avengers: Doomsday анонсують як справжнє зіткнення титанів. До однієї історії стягують героїв з усього мультивсесвіту: Месники, Люди Ікс, Фантастична четвірка. Але головна фішка — Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні-молодшого, що вже звучить як кіношна подія десятиліття. Брати Ентоні та Джо Руссо обіцяють глибоку драму, вибухові сцени та фінал, який змінить хід усієї франшизи.

Фільми 2026: Дюна: Месія, Дені Вільньов. Прем’єра 18 грудня

Серед фільмів, які вийдуть у 2026 році варта уваги й ця стрічка — Дюна: Месія. Після неймовірного успіху перших частин Дюни Дені Вільньов повертається з наступною главою — ще похмурішою та глибшою. Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе), бог-воїн, тепер має все — трон, війну, шанувальників. Але його душа в руїнах. Meсія — це не про велич, а про її наслідки. Зраджені ідеали, фанатизм, вибір між любов’ю і владою — ось що чекає глядача.

Фільми 2026: Голодні ігри, приквел, Френсіс Лоуренс. Прем’єра 20 листопада

Інтерес до франшизи надихнув її творців повернутися з історією 50-х Голодних Ігор — тих, що стали переломним моментом для Панему. Молодий Геймітч Абернаті, якого цього разу покажуть у його першій битві за життя, виявиться не просто учасником — а бунтівником у зародку. На глядачів чекає психологічний фільм, з дослідженням темних сторін психіки, новими героями, політичними підтекстами й фатальними рішеннями.

Фільми 2026: Хроніки Нарнії: Племінник чародія, Грета Гервіг. Прем’єра 26 листопада

Netflix спільно з Гретою Гервіг вирішили зробити щось, чого ще не було — повернути Нарнію, але в абсолютно новому стилі. Племінник Чарівника — передісторія про створення Нарнії, Аслана і прокляття Білої Відьми. Меріл Стріп, Деніел Крейг, Емма Маккі — у центрі історії, яка зачарує як дітей, так і дорослих. Це розповідь, яка здатна створити по-справжньому глибокі та магічні фільми.

Фільми 2026: Крик 7, Кевін Вільямсон, Прем’єра 27 лютого

Іще одна легендарна франшиза чекає великого екрану — і цього разу з несподіваним поворотом. У режисерському кріслі — Кевін Вільямсон, автор першого фільму, який обіцяє повернення до коренів, але з модерновою крижаною подачею. Гейл, Дьюї, Сідні — вони знову у справі, але тепер усе інакше. Це не просто фільм жахів, це груба, пост-іронічна і дуже особиста історія.

Фільми 2026: 28 років потому: Кістяний храм. Прем’єра 16 січня

.Фільм, який занурить у світ, де не залишилося місця для людяності. Світ зомбі-апокаліпсису вже не боїться героїв. Він перемолов усе, і тепер, через 28 років після першого зараження, залишки цивілізації опиняються перед страшнішим випробуванням, ніж будь-коли. Темно, гнітюче, провокативно — саме так режисерка Ніа ДаКоста бачить цей фільм, слоган якого: Вижити — це ще не кінець. Це лише початок нового жаху.

Фільми 2026: Проект Аве Марія, Філ Лорд та Кріс Міллер. Дата прем’єри ще не оголошена

Фільм за романом Енді Вейра, автора Марсіанина, нова космічна драма, в якій вся надія людства зосереджена в одній людині. Герой стрічки Райан Гослінг — єдиний астронавт на борту корабля, який вцілів і який має врятувати Землю від космічної катастрофи. Але він нічого не пам’ятає. І на нього чекає дещо, що змінить всі наші уявлення про Всесвіт.

Фільми 2026: Хорор Джордана Піла, назва поки не розголошується Прем’єра 23 жовтня

У 2026 році Джордан Піл, відомий своїм нетрадиційним, навіть провокаційним підходом до жанру жахів, планує випустити свій четвертий повнометражний фільм. Прем’єра символічно запланована на сезон Гелловіну Загалом Піл завжди творить в атмосфері певної таємничості та не розголошує деталей своїх проектів. В одному з інтерв’ю він сказав, що не розкриватиме подробиць про новий фільм, але очікування глядачів буде винагороджене.

Зверни увагу, що більшість трейлерів не є офіційними, але вони передають концепції фільмів.

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