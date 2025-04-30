Фильмы, которые выйдут в 2026 году: премьеры, которые не захочешь пропустить

2026 год еще на горизонте, а киноманов уже интригуют голливудские новости. Правда, фабрика грез давно отошла от лент в стиле сладких снов и планирует пощекотать нервы рядом зрелищных блокбастеров, продолжением громких франшиз, а еще психологическими триллерами, научной фантастикой и креативным авторским кино.

На съемочную площадку снова выходят мега-режиссеры: Стивен Спилберг готовит новую драму, Кристофер Нолан работает над экранизацией Гомера, а Джордан Пил снимет еще один загадочный хоррор. Так что есть чего ждать.

О самых интересных фильмах 2026 года — читай в материале.

Фильмы, которые выйдут в 2026 году — самые ожидаемые премьеры

Фильмы 2026: Одиссея, Кристофер Нолан. Премьера 17 июля

Кристофер Нолан решил осовременить греческий эпос, его Одиссея — это больше, чем гомеровское путешествие. Это зрелищная интеллектуальная и эмоциональная киноэпопея. Мэтт Дэймон в роли Одиссея путешествует, воюет, борется с самим собой. А рядом с ним — Зендая, Том Голланд, Паттинсон — лица нового поколения героев. Ждем нестандартную структуру, параллельные временные линии и не меньшее количество Оскаров, чем собрал предыдущий фильм мастера — Оппенгеймер (семь Оскаров и миллиард долларов от проката).

Фильмы 2026: Разглашение, Стивен Спилберг. Премьера 12 июня

Спилберг возвращается к тематике, принесшей ему славу в прошлом (Близкие контакты третьей степени и Война миров). Теперь он планирует выпустить новый научно-фантастический фильм под названием Disclosure (Разглашение). Этот проект, основанный на оригинальной идее режиссера, расскажет историю, связанную с НЛО. Сценарий к фильму написал Дэвид Кэпп, известный своим Парком Юрского периода.

Фильмы 2026: Мстители: Судный день, братья Руссо. Премьера 1 мая

Marvel в 2026 году готовит свой самый масштабный фильм за всю историю. Avengers: Doomsday анонсируют как настоящее столкновение титанов. К одной истории соберут героев со всей мультивселенной: Мстители, Люди Икс, Фантастическая четверка. Но главная фишка — Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, что уже звучит как киношное событие десятилетия. Братья Энтони и Джо Руссо обещают глубокую драму, взрывные сцены и финал, который изменит ход всей франшизы.

Фильмы 2026: Дюна: Мессия, Дэнни Вильнев. Премьера 18 декабря

Среди фильмов, которые выйдут в 2026 году, стоит внимания и эта лента — Дюна: Мессия. После невероятного успеха первых частей Дюны Дени Вильнев возвращается со следующей главой — еще более мрачной и более глубокой. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), бог-воин, теперь имеет все — трон, войну, поклонников. Но его душа в развалинах. Meсия — это не о величии, а о его последствиях. Измена идеалам, фанатизм, выбор между любовью и властью — вот что ожидает зрителя.

Фильмы 2026: Голодные игры, приквел, Фрэнсис Лоуренс. Премьера 20 ноября

Интерес к франшизе вдохновил ее создателей вернуться с историей 50-х Голодных Игр, ставших переломным моментом для Панема. Молодой Геймитч Абернати, которого покажут в его первой битве за жизнь, окажется не просто участником, а мятежником в зародыше. Зрителей ждет психологический фильм, с исследованием темных сторон психики, новыми героями, политическими подтекстами и роковыми решениями.

Фильмы 2026: Хроники Нарнии: Племянник чародия, Грета Гервиг. Премьера 26 ноября

Netflix совместно с Гретой Гервиг решили сделать что-то, чего еще не было — вернуть Нарнию, но в совершенно новом стиле. Племянник Волшебника — предыстория о создании Нарнии, Аслана и проклятия Белой Ведьмы. Мэрил Стрип, Дэниел Крейг, Эмма Макки — в центре истории, которая очарует как детей, так и взрослых. Это рассказ, способный создать по-настоящему глубокий и магический фильм.

Фильмы 2026: Крик 7, Кевин Уильямсон, Премьера 27 февраля

Еще одна легендарная франшиза ждет большого экрана — и в этот раз с неожиданным поворотом. В режиссерском кресле — Кевин Уильямсон, автор первого фильма, он обещает возвращение к корням, но с модерновой ледяной подачей. Гейл, Дьюи, Сидни — они снова в деле, но теперь все по-другому. Это не просто фильм ужасов, это грубая, пост-ироническая и очень личная история.

Фильмы 2026: 28 лет спустя: Храм на костях. Премьера 16 января

.Фильм, который погрузит в мир, где не осталось места для человечности. Мир зомби-апокалипсиса уже не опасается героев. Он перемолол все, и теперь, через 28 лет после первого заражения, остатки цивилизации оказываются перед более страшным испытанием, чем когда-либо. Темно, удручающе, провокативно — именно так режиссер Ниа ДаКоста видит этот фильм, слоган которого: Выжить — это еще не конец. Это только начало нового ужаса.



Фильмы 2026: Проект Аве Мария, Фил Лорд и Крис Миллер. Дата премьеры еще не объявлена

Фильм по роману Энди Вейра, автора Марсианина, новая космическая драма, в которой вся надежда человечества сосредоточена в одном человеке. Герой ленты Райан Гослинг — единственный астронавт на уцелевшем борту корабля, который должен спасти Землю от космической катастрофы. Но он ничего не помнит. И его ждет кое-что, что изменит все наши представления о Вселенной.



Фильмы 2026: Хорор Джордана Пила, название пока не разглашается. Премьера 23 октября

В 2026 году Джордан Пил, известный своим нетрадиционным, даже провокационным подходом к фильмам ужасов, планирует выпустить свой четвертый полнометражный фильм. Премьера символически запланирована на сезон Хеллоуина. В целом Пил всегда творит в атмосфере определенной таинственности и не разглашает деталей своих проектов. В одном из интервью он сказал, что не будет раскрывать подробности нового фильма, но ожидание зрителей будет вознаграждено.

Учти, что большинство трейлеров не являются официальными, однако они передают концепции фильмов.

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