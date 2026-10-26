Съемки под атаками РФ и празднования на площадке: интересные факты об АТП Перевозчики

На ICTV2 сегодня, 26 октября, в 20:00 состоится премьера нового сезона сериала АТП Перевозчики, рассказывающего о приключениях веселых водителей Артема Горбача и Семена Зозули. Эта телеистория уже успела по-настоящему полюбиться зрителям, так что в нашем материале мы расскажем об интересных моментах, которые остались за кадром.

Сериал АТП Перевозчики: интересные факты о съемках

Звездный состав

В увлекательном роуд-муве мы увидели многих звезд телеэкрана и популярных украинских актеров. Главные роли исполняют Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий. Компанию им составили: Вера Кобзар, Дмитрий Суржиков, Дарья Легейда, Анна Гуляева, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Артемий Егоров, Юрий Дяк, фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк и другие.

Дни рождения и свадьбы прямо во время съемок

Вячеслав Довженко, играющий Артема Горбача, отметил 50-летний юбилей на съемках третьего сезона. На проекте он работал вместе с возлюбленной Светланой, которая является художницей по костюмам.

Также во время съемок продолжения сериала свои дни рождения отпраздновали Вера Кобзар, Александр Печерица, Роман Ясиновский и Ольга Атанасова.

Во время небольшого перерыва между съемками также женился Владимир Гладкий, исполняющий роль Семена Зозули.

Съемки под российскими атаками

В 2026 году в результате российских обстрелов была разрушена часть зданий, грузов и автомобилей на локации, где снимали базу предприятия Рапид-Транс.

Обстрелы влияли на график съемок, поскольку создатели проекта были вынуждены либо останавливать процесс, либо изменять время и локацию. Однажды российский дрон даже взорвался недалеко от съемочной площадки.

Из-за атак приходилось дважды заменять лобовое стекло на главных фурах, чтобы они могли появиться в кадре.

Водители не только на экране

Большинство актеров имеют собственные интересные истории вождения.

Владимир Гладкий впервые побывал за рулем еще в 11 лет в машине отца, а уже в 15 у него были собственные Жигули. Имеет опыт заработка в такси.

Водитель фуры во 2 сезоне Ольга Атанасова также водит автомобиль в реальной жизни. Села за руль недавно, хотя права имеет давно.

Роман Ясиновский поделился, что любит водительское дело и имеет опыт работы в такси.

Анна Гуляева управляет авто уже более 15 лет. Она не любит громко слушать музыку в салоне, а также чтобы кто-то рассказывал, как ей ехать.

Вячеслав Довженко вообще не ездит без приключений, поскольку его периодически путают с коллегой по цеху — Бондарем из Участкового ДВРЗ.

Помощь ВСУ

В новом сезоне водители-напарники споют песню дуэта ATSA & BATSA — Кличе нас дорога. Гонорар за использование трека был передан на нужды украинской армии.

Также в продолжении сериала зрители услышат народную песню Ішла дівча лучками и хиты исполнителя VAHA.

ТОП-10 сериалов недели на Netflix в Украине

Премьера сериала состоялась весной 2025 года. История об Артеме Горбаче и Семене Зозуле быстро завоевала любовь телезрителей. В общей сложности АТП Перевозчиков посмотрели более 4 миллионов зрителей телеканала ICTV2.

Кроме того, проект попал в ТОП-10 сериалов недели на Netflix в Украине и удерживал позиции в первой пятерке более недели.

Ранее мы рассказывали, что известно о съемках 3 сезона АТП Перевозчики.

Фото: ICTV2

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