Стиль жизни

Зимнее солнцестояние 2026: когда начнет увеличиваться день

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 октября 2026, 16:00 3 мин.
Когда наступит зимнее солнцестояние 2026 года в Украине
Фото Pexels

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