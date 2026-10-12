Зимнее солнцестояние 2026: когда начнет увеличиваться день

Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, когда световой день в Северном полушарии становится самым коротким, а ночь — самой длинной в году.

После этой даты света постепенно будет становиться больше, а темный период суток будет сокращаться. Хотя до весны еще далеко, именно в это время начинается постепенное возвращение более длинных дней.

Когда наступит зимнее солнцестояние в 2026 году, почему оно происходит и когда начнет увеличиваться день — рассказываем в материале.

Когда будет зимнее солнцестояние 2026

В 2026 году зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря. В этот день жители Северного полушария переживут самую длинную ночь и самый короткий световой день в году.

Точный момент зимнего солнцестояния в 2026 году наступит 21 декабря примерно в 22:50 по киевскому времени. В Киеве продолжительность светового дня составит около восьми часов.

После солнцестояния продолжительность дня постепенно будет увеличиваться. Сначала изменения будут почти незаметными, однако с каждой следующей неделей света будет становиться больше.

Зимнее солнцестояние: почему оно наступает

Причина этого явления — наклон земной оси. Она наклонена примерно на 23,5° относительно плоскости орбиты, по которой наша планета движется вокруг Солнца. Поэтому в течение года Северное и Южное полушария получают разное количество солнечного света.

В декабре Северное полушарие наклонено в сторону от Солнца. Оно поднимается невысоко над горизонтом, а его видимый путь по небу становится самым коротким в году. Поэтому день сокращается, а ночь длится дольше.

Во время зимнего солнцестояния Солнце достигает самой южной точки относительно небесного экватора. После этого оно постепенно начинает смещаться на север, а световой день в нашем полушарии увеличивается.

Когда начнет увеличиваться день

День начнет постепенно увеличиваться после зимнего солнцестояния — то есть после 21 декабря 2026 года. При этом не стоит ожидать, что изменения сразу будут заметными: сначала продолжительность светового дня будет увеличиваться совсем немного.

Увеличение светового дня не означает, что зима сразу закончится. Земля и воздух продолжают охлаждаться, поэтому самый холодный период сезона может наступить уже после этого астрономического события.

Интересно, что самый поздний восход Солнца и самый ранний его закат не обязательно приходятся на день солнцестояния. Это связано с особенностями движения Земли вокруг Солнца и неравномерностью солнечного времени.

Почему зимнее солнцестояние считают особенным днем

С давних времен люди обращали внимание на самую длинную ночь года и связывали ее с обновлением природы, возвращением света и началом нового цикла. У разных народов существовали собственные обычаи и обряды, посвященные Солнцу.

В современном мире зимнее солнцестояние прежде всего имеет астрономическое значение. Оно помогает понять, как меняется освещение Земли в течение года и почему сезоны в Северном и Южном полушариях отличаются.

Эта дата также напоминает, что даже в самый темный период года световой день начинает возвращаться. Правда, до весеннего тепла еще придется подождать.

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