Когда Троица-2026 в Украине и какие отличия восточного и западного обряда

Троица — один из 12 важнейших церковных праздников для христиан как восточного, так и западного обряда. Для украинцев праздник имеет сакральное значение.

Праздник означает восхождение Святого Духа на апостолов, которое пророчествовал Иисус перед своим Вознесением. Отсюда и название — появление Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Читай, когда Украина отмечает Троицу в 2026 году, а также какие традиции имеет этот день.

Когда Троица-2026 в Украине

Троицу еще называют Зеленым воскресеньем и Пятидесятницей. Дело в том, что этот день отмечают ровно на 50-й день после Пасхи. Соответственно, каждый год дата празднования меняется.

В 2026 году православные христиане и греко-католики будут отмечать Троицу 31 мая. Католики будут праздновать это событие на неделю раньше — 24 мая.

Впрочем, традиционно христиане празднуют Троицу целую неделю, начиная с воскресенья.

Почему праздник называют Троицей

Согласно Библии, Бог — единство Отца, Сына и Святого Духа. Из Святой Троицы происходит название праздника.

Предания гласят, что именно на 50-й день после воскресения Господня перед апостолами явился Святой Дух. Тогда ученики Христовы получили дар исцеления, а также овладели многими языками, чтобы распространять христианскую веру по миру.

Традиции празднования Троицы

Как и в католических, так и в православных храмах на Троицу совершают божественные литургии и великие вечерние службы. Символами этого праздника являются веточки березы и другая зелень. После освящения ими украшают церкви и жилища.

Христиане верят, что такая традиция будто приглашает в дом благополучие, мир и согласие. Отличие Троицы западного и восточного обряда, кроме даты, состоит в том, что католические священники в этот день наряжаются в облачение белого цвета, а православные — зеленого.

Традиционно после службы в церкви люди собирают у себя гостей и празднуют Троицу за пышным столом. Верующие пекут большой каравай и угощают им друзей и семью.

В Италии, например, на Троицу разбрасывают лепестки роз в храмах, а в Англии устраивают веселые игры, танцы и конкурсы.

Наши же предки ходили на вечерницы, где выбирали пару. Молодые девушки спускали венки со свежих цветов на воду и по их движению определяли, когда они поженятся.

На Троицу нельзя делать физическую работу, но не только!

