Коли Трійця-2026 в Україні та які відмінності східного та західного обряду

Трійця є одним із 12 найважливіших церковних свят для християн як східного, так і західного обряду. Для українців свято має сакральне значення.

Свято означає сходження Святого Духа на апостолів, яке пророчив Ісус перед своїм Вознесінням. Звідси й назва — поява Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

Читай, коли Україна святкує Трійцю у 2026 році, а також які традиції має цей день.

Коли Трійця-2026 в Україні

Трійцю ще називають Зеленою неділею та П’ятдесятницею. Річ у тім, що цей день відзначають рівно на 50-й день після Великодня. Відповідно щороку дата святкування змінюється.

У 2026 році православні християни та греко-католики Трійцю відзначають 31 травня. Католики відзначатимуть свято на тиждень раніше — 24 травня.

Утім, традиційно християни святкують Трійцю цілий тиждень, починаючи з неділі.

Чому свято називають Трійцею

Згідно з Біблією, Бог — єдність Отця, Сина і Святого Духа. Зі Святої Трійці й походить назва свята.

Перекази розповідають, що саме на 50-й день після воскресіння Господнього перед апостолами з’явився Святий Дух. Тоді учні Христові отримали дар зцілення, а також опанували багато мов, щоб поширювати християнську віру світом.

Традиції святкування Трійці

Як і в католицьких, так і в православних храмах на Трійцю проводять божественні літургії та великі вечірні служби. Символами цього свята є гілочки берези та інша зелень. Після освячення ними прикрашають церкви та житла.

Християни вірять, що така традиція ніби запрошує в будинок добробут, мир та злагоду. Відмінність Трійці західного та східного обряду, окрім дати, полягає в тому, що католицькі священники в цей день вбираються в шати білого кольору, а православні — зеленого.

Традиційно після служби в церкві люди збирають у себе гостей та святкують Трійцю за пишним столом. Віряни печуть великий коровай та пригощають ним друзів та родину.

В Італії, наприклад, на Трійцю розкидають пелюстки троянд у храмах, а в Англії влаштовують веселі ігри, танці та конкурси.

Наші ж предки ходили на вечорниці, де вибирали собі пару. Молоді дівчата спускали вінки зі свіжих квітів на воду та за їхнім рухом визначали, коли ж вони одружаться.

На Трійцю не можна робити фізичну роботу, але не тільки.

