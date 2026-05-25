Яке сьогодні свято 25 травня 2026: професійні дати, день Івана Предтечі, прикмети і заборони

25 травня в Україні відзначають одразу кілька професійних свят, зокрема День філолога та День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

А також велике церковне свято — день Іоана Предтечі.

25 травня 2026 — яке сьогодні професійне свято

День філолога 2026

День філолога присвячений усім, хто працює зі словом: викладачам мови та літератури, перекладачам, редакторам, бібліотекарям, мовознавцям і літературознавцям.

Сам термін філологія з грецької перекладається як: любов до слова.

Свято традиційно відзначають 25 травня — наступного дня після Дня слов’янської писемності та культури.

Його мета — нагадати про важливість мови, культури та збереження національної спадщини.

У цей день в університетах і школах часто проводять тематичні лекції, літературні зустрічі та вітання для студентів і викладачів філологічних факультетів.

В Україні свято особливо символічне, адже мова давно стала частиною культурної та національної ідентичності.

День працівників Держспецзв’язку 2026

Також 25 травня вшановують працівників Держспецзв’язку — служби, яка відповідає за урядовий зв’язок, кіберзахист і безпеку державних інформаційних систем.

Свято офіційно запровадили у 2021 році указом президента України. Після початку повномасштабної війни роль цієї служби стала особливо важливою: фахівці Держспецзв’язку захищають український кіберпростір від атак, забезпечують стабільний зв’язок і стоять на сторожі цифрової безпеки держави.

Яке сьогодні церковне свято 25 травня 2026

25 травня 2026 року за новим церковним календарем в Україні православні віряни вшановують Третє віднайдення голови святого Івана Хрестителя — Іоана Предтечі, одного з найшанованіших святих у християнстві.

Іван Хреститель вважається пророком і предтечею Ісуса Христа, який хрестив людей у водах Йордану та закликав до покаяння.

На свято згадують історію віднайдення його чесної голови, яка, за церковними переказами, кілька разів була втрачена і знову знайдена.

У народі цей день також мав свої традиції та заборони. Вважалося небажаним брати до рук гострі предмети — ножі чи ножиці, щоб не накликати сварок і неприємностей.

Народні прикмети 25 травня 2026

25 травня в Україні у народі називали Іванів день або Медвяні роси. В цей день уважно спостерігали за погодою і природою, вважали, що прикмети можуть підказати, яким буде літо та врожай.

Найцікавіші народні прикмети цього дня:

Рясна ранкова роса — до теплого і сонячного дня та хорошого врожаю.

Якщо світанок червоний — літо буде спекотним і сухим.

Жаби голосно квакають — скоро прийде справжнє тепло.

Грім 25 травня віщує затяжні дощі.

Ще була прикмета про горобину: якщо дерево до цього дня рясно зацвіло, рік обіцяв бути врожайним.

Що сьогодні не можна робити

У народі вірили, що цього дня не варто носити темний одяг, щоб не накликати смуток на все літо.

А от світлі речі вважали символом удачі та доброго настрою.

А ще дітям забороняли бігати босоніж по росі — її називали медвяною і вважали шкідливою для здоров’я.

Насправді ж медвяна роса часто була з солодкими виділеннями попелиці та інших комах, які залишалися на рослинах, тому у тварин або дітей могли з’являтися висипи.

Читай також церковний календар на червень 2026: головні православні свята, піст і пам’ятні дні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!