118 ОМБр потрапила до Книги рекордів України за понад 1 500 днів оборони Малої Токмачки

Українські захисники отримали офіційне визнання за безпрецедентну стійкість. Населений пункт на Запоріжжі став одним із тих рубежів, які Сили оборони утримують найдовше за час повномасштабного вторгнення.

Бійці 118 окремої механізованої бригади Збройних Сил України офіційно увійшли до Книги рекордів України. Відповідний диплом командуванню підрозділу передав голова наглядової ради реєстру рекордів Олег Іваненко.

Високу відзнаку військовим вручили за вагомий внесок в оборону стратегічно важливого району поблизу села Мала Токмачка та регулярне знищення ворожого наступального потенціалу.

118 ОМБр встановила національний рекорд у Малій Токмачці

Представники Книги рекордів зазначають, що Мала Токмачка вже увійшла в новітню історію як справжня неприступна фортеця. Цей напрямок українські підрозділи безперервно контролюють понад 1 500 днів.

За цією цифрою стоять надлюдські зусилля піхоти, артилеристів, медиків та операторів БПЛА. Оборона тримається в умовах тотального пресингу з боку російських окупантів. Ворог щоденно кидає туди штурмові групи, випалює позиції важкою артилерією, закидає ділянку керованими авіабомбами та влаштовує цілодобове полювання ударними дронами. Попри всі спроби армії РФ прорвати фронт, рубіж залишається під українським прапором.

Наша нагорода — збережена українська земля

Самі ж військові реагують на встановлення національного рекорду досить стримано. Для них це швидше важлива фіксація подій для майбутніх підручників історії, аніж привід для святкування.

— Насправді, національний рекорд — це лише констатація факту. Справжня ж нагорода для наших титанів — це кожен збережений метр української землі, — наголошують у пресслужбі 118 ОМБр.

Також у бригаді підкреслили, що цей рекорд є спільною заслугою. Командування висловило глибоку шану всім без винятку воїнам та суміжним підрозділам, які пліч-о-пліч тримали та продовжують тримати цей надскладний відтинок фронту, не даючи окупантам просунутися вперед.

