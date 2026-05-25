Ревізори на кухні та битва за життя: хто покинув МастерШеф у 24 випуску 17 сезону

Боротьба за звання найсильнішого кулінара країни у 17-му сезоні МастерШеф досягла свого екватора. На телеканалі СТБ вийшли нові випуски легендарного кулінарного шоу.

Десятка найкращих аматорів зіткнулася з випробуваннями, які вимагали не лише кулінарного таланту, а й залізних нервів. На кухню завітали ті, кого бояться навіть професійні шефи, — прискіпливі ревізори.

Тиждень виявився настільки емоційним, що фінал здивував навіть найдосвідченіших фанатів шоу.

Кулінарна інспекція та хаос на кухні: як минули нові випуски МастерШеф-17

Тиждень розпочався з візиту легенд проєкту. П’ятеро найрезонансніших учасників минулих сезонів повернулися на рідну кухню в ролі суворих критиків. Аматори готували страви-дублікати: кожен мав перевершити свого прямого конкурента з іншої команди, щоб вразити гостей, які знають про цю кухню все.

Наступним етапом став іспит на довіру. Учасники працювали в парах, де один знав рецепт, а інший — мав готувати в умовах абсолютного хаосу. Ті, хто не зміг налагодити комунікацію, опинилися під загрозою вильоту.

Третій конкурс змусив десятку проявити дипломатію. Готуючи класичні страви, кожен кулінар володів лише одним девайсом, який був необхідний іншим. Саме за результатами цього стратегічного квесту визначилися претенденти на битву чорних фартухів.

Хто покинув Мастершеф 17 сезон 24 випуск: хлібна битва за життя

Темою вирішальної битви став хліб — основа кулінарії. Чорні фартухи мали створити ідеальні хлібні тарілки, до складу яких входили три види хліба та авторські соуси чи додатки. Це завдання стало фатальним для багатьох, адже робота з тістом не вибачає поспіху.

Найгірше з хлібним кошиком впорався Денис Свірський. Його помилки були критичними, і Ектор Хіменес-Браво оголосив про його вихід із проєкту. Проте шоу не було б таким непередбачуваним без сюрпризів.

Хто покинув Мастершеф сьогодні: несподіваний поворот та чорна мітка

Коли Денис вже збирався знімати фартух, судді вирішили дати йому ще один шанс. Замість вильоту кулінар отримав чорну мітку. Це означає, цього тижня проєкт ніхто не покинув. Склад десятки залишився незмінним, але це лише затишшя перед бурею.

Наступного тижня на глядачів чекає справжній кулінарний трилер. Денис Свірський зійдеться у двобої з Леді Ганною, яка через стан здоров’я пропустила частину випробувань. Один із них обов’язково залишить проєкт назавжди.

Не пропустіть наступні випуски МастерШеф-17 щосуботи та щонеділі о 19:00 на СТБ

