Хто покинув МастерШеф 17 у 16 випуску: сировари та винороби завітали на кухню аматорів

Сімнадцятий сезон популярного кулінарного шоу МастерШеф подолав свою медіану. В ефірі телеканалу СТБ вийшли випуски, що ознаменували екватор сезону та стали справжнім випробуванням на витривалість і креативність для аматорів.

Як пройшов 16 випуск МастерШеф 17

Тиждень розпочався з досить провокаційної ноти, коли судді запропонували учасникам розкрити прізвиська, які вони встигли дати одне одному за час перебування на проєкті.

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський також долучилися до процесу, підготувавши власні асоціації до кожного кулінара.

Головна складність полягала в тому, що автори завдань визначалися через жеребкування предметами-асоціаціями, тому деяким учасникам довелося готувати страви за власними ж складними правилами.

Справжнім викликом та історичною подією для кухні проєкту став конкурс сироварів, адже завдання такого формату з’явилося в програмі вперше. Аматори власноруч готували свіжий сир з нуля, який згодом мав стати центральним елементом їхніх довільних страв.

Судді активно консультували кулінарів щодо технологічних процесів, проте за правилами конкурсу ті учасники, які не змогли впоратися з текстурою продукту, мали право просити допомоги у своїх конкурентів.

Така підтримка була небезплатною, оскільки за кожну пораду від колег учасники розплачувалися часом, відведеним на фінальну презентацію страви перед суддями.

Кульмінацією випусків став візит особливих гостей — провідних українських виноробів та професійних сомельє. Перед кулінарами постало витончене завдання: розробити бездоганний гастрономічний пейрінг до найкращих сортів українських вин.

Професіонали виноробної галузі завчасно озвучили свої смакові очікування, а учасникам довелося продемонструвати не лише технічні навички, а й глибоке розуміння балансу смаків.

Хто покинув МастерШеф 17 в 16 випуску

Фінальним змаганням тижня стала битва чорних фартухів, на якій кулінари працювали з технологіями екологічної та швидкої розморозки продуктів.

Учасники змагалися у вмінні зберегти структуру та поживні властивості інгредієнтів у критичних часових умовах, що зрештою визначило, хто зміг продовжити боротьбу в другій половині сезону.

Шлях Поліни на головній кухні країни завершився на екваторі сімнадцятого сезону. Директорка з маркетингу, яка прийшла на проєкт, щоб довести свою спроможність не лише просувати гастрономічні бренди, а й власноруч створювати кулінарні шедеври, змушена була зняти фартух.

Моя надивленність – це суперсила, що дозволяє точно відчувати, чого хоче гість. І от я вирішила: досить просувати чужі смаки, час з’ясувати, на що здатна я сама,

— говорить дівчина про те, як потрапила на МастерШеф.

Попри свою креативність та вміння швидко навчатися, дівчина не змогла впоратися з технологічними вимогами завдання так само впевнено, як вона зазвичай керує маркетинговими стратегіями.

Для Валерії це був уже другий досвід із МастерШеф — після невдалого кастингу в підліткову версію проєкту роки тому, вона повернулася як зріла особистість, готова до викликів.

Хоча їй не вдалося дійти до фіналу, Валерія виконала свою головну місію: з’ясувала, що її потенціал на кухні не поступається таланту в продажах.

