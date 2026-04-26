Кто покинул МастерШеф 17 в 16 выпуске: сыровары и виноделы посетили кухню аматоров

Семнадцатый сезон популярного кулинарного шоу МастерШеф одолел свою медиану. В эфире телеканала СТБ вышли выпуски, ознаменовавшие экватор сезона и ставшие настоящим испытанием на выносливость и креативность для любителей.

Как прошел 16 выпуск МастерШеф 17

Неделя началась с достаточно провокационной ноты, когда судьи предложили участникам раскрыть прозвища, которые успели дать друг другу за время пребывания на проекте.

Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский также присоединились к процессу, подготовив собственные ассоциации к каждому кулинару.

Главная сложность заключалась в том, что авторы задач определялись из-за жеребьевки предметами-ассоциациями, поэтому некоторым участникам пришлось готовить блюда по собственным же сложным правилам.

Настоящим вызовом и историческим событием для кухни проекта стал конкурс сыроваров, ведь задача такого формата появилась в программе впервые. Любители собственноручно готовили свежий сыр с нуля, который должен был стать центральным элементом их произвольных блюд.

Судьи активно консультировали кулинаров по поводу технологических процессов, однако по правилам конкурса те участники, которые не смогли справиться с текстурой продукта, имели право просить помощи у своих конкурентов.

Такая поддержка была не бесплатной, поскольку за каждый совет от коллег участники расплачивались временем, отведенным на финальную презентацию блюда перед судьями.

Кульминацией выпусков стал визит особых гостей – ведущих украинских виноделов и профессиональных сомелье. Перед кулинарами встала утонченная задача: разработать безупречный гастрономический пейринг в лучшие сорта украинских вин.

Профессионалы винодельческой отрасли заранее озвучили свои вкусовые ожидания, а участникам пришлось продемонстрировать не только технические навыки, но и понимание баланса вкусов.

Кто покинул МастерШеф 17 в 16 выпуске

Финальным соревнованием недели стало сражение черных фартуков, на котором кулинары работали с технологиями экологической и быстрой разморозки продуктов.

Участники соревновались в умении сохранить структуру и питательные свойства ингредиентов в критических временных условиях, что определило, кто смог продолжить борьбу во второй половине сезона.

Путь Полины на главной кухне страны завершился на экваторе семнадцатого сезона. Директор по маркетингу, пришедшая на проект, чтобы доказать свою способность не только продвигать гастрономические бренды, но и собственноручно создавать кулинарные шедевры, вынуждена была снять фартук.

Мое удивление – это суперсила, позволяющая точно чувствовать, чего хочет гость. И вот я решила: достаточно продвигать чужие вкусы, пора выяснить, на что способна я сама,

– говорит девушка о том, как попала на МастерШеф.

Несмотря на свою креативность и умение быстро учиться, девушка не смогла справиться с технологическими требованиями задачи так же уверенно, как обычно управляет маркетинговыми стратегиями.

Для Валерии это был уже второй опыт МастерШефа — после неудачного кастинга в подростковую версию проекта года назад, она вернулась как зрелая личность, готовая к вызовам.

Хотя ей не удалось дойти до финала, Валерия выполнила свою главную миссию: выяснила, что ее потенциал на кухне не уступает таланту в продажах.

