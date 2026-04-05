Кто покинул МастерШеф 17 в 10 выпуске: хейтеры на кухне и новые сюрпризы от судей

В этот уик-энд главная кухня страны превратилась в настоящее место силы, где аматоры боролись не только за белые фартуки, а и за репутацию всего проекта.

Выпуски МастерШеф 17, вышедшие в эфир на телеканале СТБ 4 и 5 апреля, стали беспрецедентными: впервые в истории шоу на кухню пришли те, кто сомневался в нем больше всего. Чем запомнились выпуски, расскажут Вікна дальше в материале со ссылкой на СТБ.

Как прошел 10 выпуск МастерШеф 17

На этой неделе команда МастерШеф решилась на смелый шаг: на кухню заглянули настоящие хейтеры проекта. Гости, которые ранее были уверены, что шоу снимается по сценарию, а за аматоров готовят профессиональные шефы, получили возможность лично проверить каждый процесс.

Скептики не просто наблюдали, а собственноручно ставили кулинарные задачи участникам. Аматоры соревновались под пристальным присмотром тех, кто сомневался в них больше всего. Кулинарам пришлось доказывать, что они укладываются в жесткие тайминги без каких-либо поблажек. В конце концов, кухня проекта стала местом, где хейтеры своими глазами увидели реальную сложность работы под софитами.

Следующее испытание заставило участников вспомнить уроки химии. Главной задачей было приготовление десертов, однако из кладовой исчез базовый ингредиент — сахар. Аматоры соревновались в умении добывать сладость из готовых продуктов.

В ход шли сладкие напитки, желейные конфеты, халва, сгущенное молоко и даже кукурузные палочки. Участники должны были деконструировать эти ингредиенты, чтобы создать изысканные ресторанные блюда.

Сразу после сладкого вызова кулинары отправились в поход. С тяжелыми рюкзаками на плечах и под давлением конкуренции они готовили блюда с дымком в полевых условиях. Именно этот экзамен на выносливость стал решающим для участников, попавших в битву черных фартуков.

Кто покинул МастерШеф 17 в 10 выпуске

К сожалению, по результатам сложных испытаний и финальной битвы черных, проект была вынуждена покинуть одна из самых ярких участниц — львовянка Ольга Ковалиско.

Путь Ольги на проекте был наполнен эстетикой и дисциплиной. Девушка начала экспериментировать с продуктами еще в детстве, отдавая предпочтение выпечке и сложным кондитерским изделиям. Ее фирменные львовские пляцки всегда были украшением семейных праздников.

На кухне МастерШеф Ольга демонстрировала удивительную собранность и умение работать в высоком темпе, что свойственно успешным блогерам. Ее главным оружием был необычайно острый нюх, который позволял идеально балансировать вкусы даже в стрессовых ситуациях.

— Сейчас я на МастерШеф, и надеюсь, что тут смогу показать не только свои навыки приготовления десертов, а и научиться чему-то новому, — говорила Ольга в начале своего пути.

Несмотря на то, что Ольга покинула шоу, она получила неоценимый опыт и признание судей как кулинар, умеющий держать ситуацию под контролем.

Итак, теперь ты знаешь, кто покинул МастерШеф 17 в 10 выпуске.

