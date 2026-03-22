Кто покинул МастерШеф 17 в 6 выпуске: новые испытания для участников

На СТБ продолжаются премьерные выпуски МастерШеф. Этой весной зрители наслаждаются двойной порцией любимого кулинарного шоу, ведь реалити выходит каждую субботу и воскресенье в 19:00. Эта неделя стала для аматоров настоящим экзаменом на выносливость и креативность.

Кто покинул МастерШеф 17 сезон в 6 выпуске и как прошли испытания для участников.

Кто покинул МастерШеф 17 сезон 6 выпуск

На этой неделе проект покинула Елена. Как отмечает СТБ, она — человек железной выдержки, которая после 10 лет в балете и карьеры в международном праве нашла свое призвание в ресторанном бизнесе и масштабном волонтерстве.

Даже в самые трудные времена Елена не останавливалась, направив свою энергию на волонтерство и помощь детям и военным, ведь ее главная миссия — делиться теплом и делать мир лучше через свой труд и искренность.

На проекте Елена хотела испытать собственные силы и получить новый драйв, демонстрируя свою любовь к кулинарным экспериментам.

Она уверена, что ее главные сильные стороны как кулинара — это смелое сочетание продуктов, тонкое чувство атмосферы и умение создать безупречную подачу блюда.

Как прошел 6 выпуск МастерШеф 17

Неделя на проекте началась с необычайно романтичной атмосферы. На кухню пришли влюбленные пары, которые сумели сохранить нежность в отношениях даже спустя 15 и более лет брака.

Аматоры должны были устроить для почетных гостей настоящий кулинарный праздник, учитывая все их индивидуальные пожелания. На помощь участникам пришли выпускники предыдущих сезонов, которые усилили команды своим опытом. Это было стратегическое противостояние, где одна из команд сумела победить с очень существенным отрывом.

Впоследствии участники углубились в самые теплые воспоминания своей жизни. Каждый индивидуально готовил блюдо, которое ассоциировалось со вкусом детства и должно было рассказать об авторе больше, чем любые слова.

Также аматоры увидели судей в очень необычном амплуа — Эктор, Ольга и Владимир появились перед ними в домашней одежде прямо у телевизора.

Кулинарам пришлось угадывать личные guilty pleasure судей, а затем максимально точно воспроизводить эти блюда.

В конце испытаний участники отправились в супермаркет, где готовили с ограниченным бюджетом, используя исключительно акционные товары с желтыми ценниками.

Напомним, что ранее проект покинул Андрей Хромов. В том выпуске участников ждал первый масштабный выезд на кухню под открытым небом в парке Шевченко, где команды соревновались в направлениях пекарства и кондитерского искусства.

