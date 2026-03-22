Хто покинув МастерШеф 17 у 6 випуску: нові випробування для учасників

На СТБ тривають прем’єрні випуски МастерШеф. Цієї весни глядачі насолоджуються подвійною порцією улюбленого кулінарного шоу, адже реаліті виходить щосуботи та щонеділі о 19:00. Цей тиждень став для аматорів справжнім іспитом на витривалість та креативність.

Вікна з посиланням на СТБ розкажуть, хто покинув МастерШеф 17 сезон у 6 випуску та як пройшли випробування для учасників.

Хто покинув МастерШеф 17 сезон 6 випуск

Цього тижня проєкт залишила Олена. Як зазначає СТБ, вона — людина залізної витримки, яка після 10 років у балеті та кар’єри у міжнародному праві знайшла своє покликання в ресторанному бізнесі та масштабному волонтерстві.

Навіть у найважчі часи Олена не зупинялася, спрямувавши свою енергію на волонтерство та допомогу дітям і військовим, адже її головна місія — ділитися теплом і робити світ кращим через свою працю та щирість.

На проєкті Олена хотіла випробувати власні сили та отримати новий драйв, демонструючи свою любов до кулінарних експериментів.

Вона впевнена, що її головні сильні сторони як кулінарки — це сміливе поєднання продуктів, тонке відчуття атмосфери та вміння створити бездоганну подачу страви.



Як минув 6 випуск МастерШеф 17

Тиждень на проєкті розпочався з надзвичайно романтичної атмосфери. На кухню завітали закохані пари, які зуміли зберегти ніжність у стосунках навіть через 15 і більше років шлюбу.

Аматори мали влаштувати для поважних гостей справжнє кулінарне свято, враховуючи всі їхні індивідуальні побажання. На допомогу учасникам прийшли випускники попередніх сезонів, які підсилили команди своїм досвідом. Це було стратегічне протистояння, де одна з команд зуміла перемогти з дуже суттєвим відривом.

Згодом учасники заглибилися у найтепліші спогади свого життя. Кожен індивідуально готував страву, яка асоціювалася зі смаком дитинства та мала розповісти про автора більше, ніж будь-які слова.

Також аматори побачили суддів у дуже незвичному амплуа — Ектор, Ольга та Володимир з’явилися перед ними в домашньому вбранні просто біля телевізора.

Кулінарам довелося вгадувати особисті guilty pleasure суддів, а потім максимально точно відтворювати ці страви.

Наприкінці випробувань учасники вирушили до супермаркету, де готували з обмеженим бюджетом, використовуючи виключно акційні товари з жовтими цінниками.

Нагадаємо, що раніше проєкт залишив Андрій Хромов. У тому випуску на учасників чекав перший масштабний виїзд на кухню просто неба у парку Шевченка, де команди змагалися у напрямках пекарства та кондитерського мистецтва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!