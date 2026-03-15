Хто покинув МастерШеф 17 у 4 випуску: кухня просто неба та коробки-загадки

МастерШеф-17 у самому розпалі! 20 найсильніших кулінарів сезону почали змагання за звання найкращого. А на додачу глядачі насолоджувалися улюбленим шоу двічі — у суботу та неділі. Вікна з посиланням на СТБ розкажуть, хто покинув Мастершеф 17 сезон у 4 випуску.

Хто покинув Мастершеф 17 сезон 4 випуск

Першим МастерШеф 17 покинув Андрій Хромов. 52-річний чоловік родом з Чернівців, працює менеджером з оптових продажів.

Як зазначає СТБ, Андрій завжди готує серцем і тішиться, коли його страви смакують іншим. Саме друзі надихнули його взяти участь у проєктів, і завдяки цій підтримці він спробував втілити в життя мрію.

На проєкті хотів відчути драйв та навчитися нового. Впевнений, що його сильні сторони — креативність, вміння поєднувати несумісні продукти та стратегія приготування.

Як минув 4 випуск МастерШеф 17

Цього тижня на аматорів чекав перший масштабний виїзд на кухню просто неба та перша битва чорних. У парку Шевченка у Києві команди готували під керівництвом учасників з попередніх сезонів. Між собою змагалися дві різні кулінарні напрямки — пекарі та кондитери. До того ж судді вирішили змінити класичні правила для переможців та переможених.

Далі учасники перевірили, наскільки знають класичні рецепти та попрацювали з коробками-загадками. Їхня задача полягала у тому, щоб зрозуміти, яку страву треба готувати та зібрати для неї всі необхідні інгредієнти.

Аматори мали продемонструвати і акторські таланти, адже куштували не найсмачніші страви. А тим часом конкуренти мали не видати себе та показати покер-фейс.

