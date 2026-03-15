Кто покинул МастерШеф 17 в 4 выпуске: кухня под открытым небом и коробки-загадки

МастерШеф-17 в самом разгаре! 20 сильнейших кулинаров сезона начали соревнования за звание лучшего. А вдобавок зрители наслаждались любимым шоу дважды — в субботу и воскресенье. Вікна со ссылкой на СТБ расскажут, кто покинул Мастершеф 17 сезон в 4 выпуске.

Кто покинул Мастершеф 17 сезон 4 выпуск

Первым МастерШеф 17 покинул Андрей Хромов. 52-летний мужчина родом из Черновцов, работает менеджером по оптовым продажам.

Как отмечает СТБ, Андрей всегда готовит сердцем и радуется, когда его блюда нравятся другим. Именно друзья вдохновили его поучаствовать в проектах, и благодаря этой поддержке он попытался воплотить в жизнь мечту.

На проекте хотел почувствовать драйв и научиться новому. Уверен, что его сильные стороны — креативность, умение совмещать несовместимые продукты и стратегию приготовления.

Как прошел 4 выпуск МастерШеф 17

На этой неделе любителей ждал первый масштабный выезд на кухню под открытым небом и первое сражение черных. В парке Шевченко в Киеве команды готовили под руководством участников из предыдущих сезонов. Между собой соревновались два разных кулинарных направления — пекари и кондитеры. К тому же судьи решили изменить классические правила для победителей и проигравших.

Затем участники проверили, насколько знают классические рецепты и поработали с коробками-загадками. Их задача заключалась в том, чтобы понять, какое блюдо нужно готовить и собрать для него все необходимые ингредиенты.

Аматоры должны продемонстрировать и актерские таланты, ведь пробовали не самые вкусные блюда. Между тем конкуренты должны не выдать себя и показать покер-фейс.

Смотри любимое шоу под вкусные булочки бао, рецептом которых ранее поделился Эктор Хименес-Браво.

