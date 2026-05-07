Не поверила Папе Римскому: работница банка бросила трубку во время разговора с понтификом

Оказывается, даже статус лидера Католической церкви не спасает от суровой банковской бюрократии. Курьезный инцидент произошел с уроженцем Чикаго Робертом Прево, известным миру как Папа Римский Лев XIV. Попытка понтифика решить финансовый вопрос одним звонком закончилась короткими гудками в трубке.

Об этом неординарном случае рассказал близкий друг Папы, преподобный Том Маккарти, в комментарии для The New York Times.

Банковская тайна против папского сана

История началась вполне обыденно. Понтифик решил обновить свои банковские данные — изменить номер телефона и адрес проживания. Он лично позвонил в учреждение, представился своим мирским именем (Роберт Прево) и озвучил просьбу. Однако сотрудница службы поддержки действовала строго по инструкции: она заявила, что подобные изменения не вносятся дистанционно, поэтому клиенту необходимо лично явиться в отделение с документами.

Когда Роберт Прево попытался объяснить деликатность ситуации и отметил, что не может просто так зайти в банк, поскольку он — Папа Римский, реакция последовала мгновенно. Сотрудница, очевидно решив, что её разыгрывают, не стала слушать аргументы и просто прервала вызов.

Связи решают все

В конце концов, банковскую осаду удалось снять лишь с помощью вмешательства третьих лиц. Вопрос урегулировали через другого священнослужителя, который имел прямой выход на президента банка. Только после звонка сверху идентификация клиента прошла успешно, а данные были изменены.

Судьба сотрудницы, которая «отшила» главу Ватикана, остается неизвестной, однако друзья понтифика относятся к ситуации с немалым юмором.

— Вы только представьте этот статус: быть женщиной, которая бросила трубку самому Папе Римскому? Это же почти исторический факт! — шутит отец Маккарти.

Этот случай лишний раз доказывает: перед лицом стандартов безопасности банковской системы все равны — и обычные миряне, и наместники Бога на земле.

