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Одна дата, один праздник: Папа Лев XIV предлагает общую Пасху для всех христиан

Мария Дзюба, редактор сайта 09 июня 2025, 10:30
Одна дата, один праздник: Папа Лев XIV предлагает общую Пасху для всех христиан
Фото Pexels, Getty Images

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