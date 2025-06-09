Одна дата, один праздник: Папа Лев XIV предлагает общую Пасху для всех христиан

Папа Римский Лев XIV недавно заявил, что католическая церковь готова искать решение для установления общей даты празднования Пасхи.

Это заявление понтифик сделал во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Никейского собора и единству между католиками и православными, сообщает Vatican News.

Лев XIV подчеркнул, что одной из главных целей Никейского собора было определение единой даты для Воскресения Христова.

Он отметил, что существуют разные подходы, которые позволят христианам по разным традициям вместе отмечать “Праздник над праздниками”, не нарушая принципов, установленных на соборе.

По его мнению, совместное празднование усилит миссионерскую силу христианской проповеди об Иисусе и спасении, дарованном вера в Евангелие.

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Почему Пасху празднуют в разные дни?

Несмотря на то, что Воскресение Христово является центральным событием христианства, восточные и западные христиане отмечают его в разные дни.

Это связано с существованием двух разных систем исчисления даты Пасхи, известных как пасхалии.

Эти системы базируются на сложных расчетах, учитывающих разные астрономические и календарные факторы.

Православная церковь и некоторые ориентальные церкви, например Эфиопская и Коптская, придерживаются древней александрийской пасхалии.

Римско-католическая церковь и большинство протестантских деноминаций, отделившихся от нее, используют григорианскую пасхалию.

Инициатива Папы Льва XIV является еще одним шагом в преодолении этого исторического разъединения.

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