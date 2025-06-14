Кто такой Карло Акутис и почему его канонизируют: первое святое поколение миллениалов

7 сентября 2025 года войдёт в историю Католической Церкви.

В этот день Карло Акутис, юный итальянец британского происхождения, который скончался от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, будет официально причислен к лику святых.

Это сделает его первым святым из поколения миллениалов.

Об этом сообщает Reuters.

Церемония канонизации, которая традиционно проходит на площади Святого Петра в Ватикане, обещает собрать десятки тысяч верующих.

Ожидается, что особое внимание к событию проявят молодые католики, для которых Карло Акутис станет современным примером святости.

“Божий Инфлюенсер” с открытым сердцем

Карло Акутис, которого часто называют “Божьим Инфлюенсером”, ещё до своей кончины в 15 лет успел освоить несколько языков программирования и создать веб-сайты для распространения своей веры.

Его мать, Антония Сальцано, вспоминает, что Карло был обычным подростком своего поколения:

Он играл, у него были друзья, и он ходил в школу.

Однако, по её словам, его исключительное качество заключалось в том, что он “открыл двери своего сердца Иисусу и поставил Иисуса на первое место в своей жизни”.

Эта искренность и простота привлекали к нему людей.

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Процесс канонизации и признанные чудеса

Процесс причисления к лику святых в Католической Церкви — это очень тщательная процедура.

Департамент Ватикана должен подтвердить, что предполагаемый святой вёл праведную жизнь.

Кроме того, как правило, требуется подтверждение двух чудес, приписываемых заступничеству будущего святого перед Богом на Небесах.

Карло Акутису приписывают два таких чуда:

Исцеление 4-летнего бразильского мальчика с серьёзной аномалией поджелудочной железы. Исцеление 21-летней женщины из Коста-Рики, которая была на грани смерти после велосипедной аварии.

В обоих случаях родители исцелённых молились Акутису о помощи, что было подтверждено церковными властями.

Другие канонизации

Помимо Карло Акутиса, 7 сентября Папа Лев также канонизирует Пьера Джорджо Фрассати.

Этот молодой итальянец, известный своей помощью нуждающимся, скончался от полиомиелита в 1920-х годах.

Канонизация Карло Акутиса — это знаковое событие, которое подчёркивает актуальность веры для современного поколения и показывает, что святость может проявляться в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

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