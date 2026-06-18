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Храмы опустошены огнем: Папа Римский эмоционально отреагировал на обстрел Киево-Печерской лавры

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июня 2026, 11:00 2 мин.
Папа Римский осудил удар по Лавре в Киеве

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