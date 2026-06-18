Храмы опустошены огнем: Папа Римский эмоционально отреагировал на обстрел Киево-Печерской лавры

Очередной акт агрессии РФ — циничный обстрел территории Киево-Печерской лавры, произошедший 15 июня, — вызвал острую реакцию в Ватикане. Папа Римский Лев XIV обратился к мировому сообществу с призывом к совместной молитве за немедленное прекращение кровопролития в Украине.

Свою боль по поводу трагедии понтифик выразил на официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Боль от потерь: понтифик о последствиях российского террора

Глава католической церкви с горечью констатировал, что война приобретает все более широкие масштабы, принося ужасные вести.

— Гибнут абсолютно невинные люди, теряют жизни спасатели, а бесценные культурные памятники и храмы просто выжигаются огнем, — говорится в его сообщении.

Отдельно понтифик обратился к тем, кого непосредственно коснулась эта трагедия. Он заверил в своей абсолютной солидарности с ранеными и семьями, которые сейчас оплакивают потерю близких.

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Также Папа отметил невероятное мужество людей, которые “даже в самом эпицентре этого насилия продолжают отважно бороться за каждую жизнь”.

В завершение своего обращения он призвал верующих всего мира объединиться в молитве за Украину.

— Попросим Всевышнего указать путь к диалогу, искоренить ненависть и открыть двери для справедливого, продолжительного мира, — подчеркнул он.

Напомним, атака на Киево-Печерскую лавру: на крыше Успенского собора ликвидирован масштабный пожар.

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