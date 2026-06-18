Храми спустошені вогнем: Папа Римський емоційно відреагував на обстріл Києво-Печерської лаври

Черговий акт агресії РФ — цинічний обстріл території Києво-Печерської лаври, що стався 15 червня, — викликав гостру реакцію у Ватикані. Папа Римський Лев XIV звернувся до світової спільноти із закликом до спільної молитви за негайне припинення кровопролиття в Україні.
Свій біль з приводу трагедії понтифік висловив на офіційній сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).
Біль від втрат: понтифік про наслідки російського терору
Глава католицької церкви з гіркотою констатував, що війна набуває все ширших масштабів, приносячи жахливі звістки.
— Гинуть абсолютно невинні люди, втрачають життя рятувальники, а безцінні культурні пам’ятки та храми просто випалюються вогнем, — йдеться у його дописі.
Окремо понтифік звернувся до тих, кого безпосередньо торкнулася ця трагедія. Він запевнив у своїй абсолютній солідарності з пораненими та родинами, які зараз оплакують втрату близьких.
Міжнародний резонанс: світ засуджує атаку на святиню
Також Папа відзначив неймовірну мужність людей, які “навіть у самому епіцентрі цього насильства продовжують відважно боротися за кожне життя”.
На завершення свого звернення він закликав вірян усього світу об’єднатися у молитві за Україну.
— Просімо Всевишнього вказати шлях до діалогу, викорінити ненависть і відкрити двері для справедливого, тривалого миру, — підкреслив він.
Нагадаємо, атака на Києво-Печерську лавру: на даху Успенського собору ліквідовано масштабну пожежу.
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