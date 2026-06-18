Для тебе Новини

Храми спустошені вогнем: Папа Римський емоційно відреагував на обстріл Києво-Печерської лаври

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Червня 2026, 11:00 2 хв.
Папа Римський засудив удар по Лаврі в Києві

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь