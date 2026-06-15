Атака на Києво-Печерську лавру: на даху Успенського собору ліквідовано масштабну пожежу

У ніч проти 15 червня 2026 року російські війська скоїли один із найважчих злочинів проти світової культурної спадщини, завдавши удару по території Національного заповідника Києво-Печерська лавра у Києві.

Ця пам’ятка України та світу є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і перебуває під найвищим міжнародно-правовим статусом посиленого захисту згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року — про наслідки атаки читай в нашому матеріалі.

Ворожий дрон поцілив у Києво-Печерську лавру: святиня тимчасово зачинена

За офіційним повідомленням адміністрації заповідника, під час нічного нальоту російський ударний безпілотник влучив безпосередньо у вівтарну частину величної святині — Успенського собору, чия історична хроніка ведеться ще з XI століття.

Руйнувань зазнав Стефанівський приділ храму, після чого спалахнула масштабна пожежа на даху собору.

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, ДСНС оперативно прибули на місце події та зуміли повністю ліквідувати займання на покрівлі архітектурного шедевра.

Крім того, під час повторної спроби повітряного обстрілу ворожі дрони пошкодили Башту Іоанна Кушника — унікальну оборонну споруду XVII–XVIII століть, яка входить до єдиного фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Наразі, з метою безпеки громадян та збереження вцілілих пам’яток, вхід на територію Лаври для відвідувачів тимчасово і повністю зачинено до завершення фіксації злочину та проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт.

Міністерка культури Тетяна Бережна та Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній назвали нічний обстріл черговим актом російського терору проти людства, історії та віри, закликавши світову спільноту до негайних та рішучих дій проти “кремлівського антихриста”.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також виступив із різкою заявою, порівнявши дії російських терористів із найгіршими варварськими нападами Золотої Орди у XIII столітті, а також більшовиків і нацистів у XX столітті.

Очільник дипломатичного відомства наголосив, що за рівнем руйнування культурної спадщини РФ уже перевершила злочинне угруповання ІДІЛ.

Андрій Сибіга оголосив, що Україна терміново ініціює всі відповідні юридичні процедури в рамках ЮНЕСКО та задіє інші міжнародні механізми безпеки, вимагаючи адекватної та жорсткої відповіді на акти державного варварства Росії.

Фото: Тетяна Бережна.

Раніше РФ вже пошкоджувала Києво-Печерську лавру — читай в матеріалі про наслідки минулої атаки на культурну спадщину.

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