Для тебе Війна в Україні

Атака на Києво-Печерську лавру: на даху Успенського собору ліквідовано масштабну пожежу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Червня 2026, 11:00 2 хв.
київська лавра

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