Чи можна втекти від вибухової хвилі: у ДСНС дали відповідь

Повномасштабна війна в Україні спонукає людей щодня адаптуватися до нових викликів та загроз, але досі серед цивільного населення поширені міфи щодо коректних дій під час вибуху. Ці хибні переконання можуть коштувати життя або становити загрозу здоров’ю.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вчергове розвінчали небезпечні міфи.

Чи можна втекти від вибухової хвилі

Ми звикли, що в фільмах головні персонажі ледь не в останній момент втікають від вибуху та залишаються майже неушкодженими. ДСНС пояснює, що людина або транспорт не можуть рухатися зі швидкістю вибухової хвилі — понад 1000 метрів на секунду.

Людина під час намагання втечі від вибуху може зрештою опинитися ближче до епіцентру самого вибуху, або постраждати від уламків. Це відбувається тому, що заздалегідь визначити безпечний маршрут втечі майже неможливо.

Що робити під час вибуху

Перебуваючи у зоні потенційного вибуху, найкраще, що можна зробити — це лягти на землю або сховатися за якимось твердим міцним укриттям. Таким чином можна зменшити ризик поранення, наголошують у ДСНС.

— Вибухова хвиля рухається зі швидкістю, з якою ніхто не може змагатися. Не ризикуй своїм життям, намагаючись втекти від вибуху. Дотримуйся правил безпеки: шукай укриття, лягай на землю, залишайся якомога далі від потенційного епіцентру вибуху, — кажуть фахівці ДСНС.

Раніше ми писали про те, які будівлі найбільш небезпечні під час ракетного удару та як із них врятуватись.

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