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Чи можна втекти від вибухової хвилі: у ДСНС дали відповідь

Марина Слизовська 01 Серпня 2026, 19:00 2 хв.
ДСНС розвінчує міф про вибухову хвилю
Фото ДСНС/Facebook

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