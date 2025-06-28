Правило двох стін вже не діє — поради, як вижити під час ворожих атак

Нещодавно усі ми вірили: якщо сховатися у ванній або коридорі, від прильоту врятує правило двох стін. Але реальність сучасної війни виявилася набагато страшнішою.

Ворог атакує високоточними ракетами, дронами-камікадзе і касетними боєприпасами, які можуть знести під’їзд або завалити підвал. Усе частіше ті, хто лишався перечекати вдома, опиняються серед загиблих.

Видання РБК-Україна поділилося рекомендаціями фахівців та пояснило, чому тепер старе правило двох стін не працює і як діяти правильно. Найважливіше — у нашому матеріалі.

Правило двох стін: чому вже є небезпечним

З початку повномасштабного вторгнення правило двох стін було базовою порадою: ховатися в місці, до якого веде щонайменше дві капітальні стіни від вікон і фасадів. Але сьогодні це може лише створити хибне відчуття безпеки.

— Під час прямого влучання шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини. І температура така, що рятувальники не можуть одразу почати гасіння.

Про це попередив речник ДСНС Києва Павло Петров.

Такі удари пронизують навіть бетон. Влучання Калібрів або Іскандерів руйнують не одну стіну, а поверхи, незалежно від того, де перебувають люди — у коридорі чи підвалі.

Нова зброя — нові ризики

Тактика росіян змінюється — разом із нею зʼявляються нові загрози. Сучасні боєприпаси більше не залишають шансів вижити навіть у здавалося б найбезпечнішому куточку квартири.

Повне руйнування будинку. Обвал може поглинути всі поверхи й підвал одночасно — саме так загинули люди під час нещодавніх ударів по районах Києва. Касетні боєприпаси. Вони накривають площу одразу — уламки можуть проникнути навіть у кімнату без вікон. Задимлення та пожежі. Можна задихнутися або згоріти в малому приміщенні без вентиляції.

Ба більше, тип будівлі також має значення. Найнебезпечніші — панельні будинки. Вони буквально складаються від вибуху. Проте цегляні тримаються трохи краще, а найстійкіші — монолітні.

Коли складається під’їзд, підвал не рятує. Це фактичне поховання людей, — підкреслив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Що робити під час тривоги

Тож варто дотримуватися порад експертів, які допоможуть вберегти себе під час повітряної тривоги та атаки ворога.

Йди завжди в укриття. Найкращі місця, де перечекати загрозу: метро, спеціальні сховища, підземні переходи, паркінги. Навіть якщо вони далеко — краще витратити час, ніж ризикувати життям.

Метро або перехід — це вже укриття подвійного призначення. Там шанс вижити набагато вищий.

Альтернатива — сходові клітини. Якщо укриття дуже далеко, деякі сходові клітини мають додаткове перекриття. Це не гарантія, але краще, ніж залишатися у квартирі.

Якщо ти за містом, то лягай на землю. У парках, лісосмугах, на відкритій місцевості головне правило — негайно лягати.

Присівши, ми знижуємо ймовірність поранення на 85%. Лежачи — на 90%, — пояснив інструктор Ігор Молодан.

Також після вибухів варто знайти заглиблення: канава, бордюр, окоп. І ще 10 хвилин не виходити — можливі повторні удари.

Завжди май тривожний рюкзак. У ньому — документи, ліки, вода, їжа, ліхтарик, зарядка. Все необхідне, щоб вижити після перших годин після удару чи евакуації.

Головне фото: Тимур Ткаченко

А як врятуватися під час атаки вдома та на вулиці — дізнайся у нашому попередньому матеріалі.

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