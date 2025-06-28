Правило двох стін вже не діє — поради, як вижити під час ворожих атак

Фото Pexels Нещодавно усі ми вірили: якщо сховатися у ванній або коридорі, від прильоту врятує правило двох стін. Але реальність сучасної війни виявилася набагато страшнішою. Ворог атакує високоточними ракетами, дронами-камікадзе і касетними боєприпасами, які можуть знести під’їзд або завалити підвал. Усе частіше ті, хто лишався перечекати вдома, опиняються серед загиблих. Видання РБК-Україна поділилося рекомендаціями фахівців та пояснило, чому тепер старе правило двох стін не працює і як діяти правильно. Найважливіше — у нашому матеріалі. Правило двох стін: чому вже є небезпечним З початку повномасштабного вторгнення правило двох стін було базовою порадою: ховатися в місці, до якого веде щонайменше дві капітальні стіни від вікон і фасадів. Але сьогодні це може лише створити хибне відчуття безпеки.— Під час прямого влучання шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини. І температура така, що рятувальники не можуть одразу почати гасіння. Про це попередив речник ДСНС Києва Павло Петров. Такі удари пронизують навіть бетон. Влучання Калібрів або Іскандерів руйнують не одну стіну, а поверхи, незалежно від того, де перебувають люди — у коридорі чи підвалі. Нова зброя — нові ризики Тактика росіян змінюється — разом із нею зʼявляються нові загрози. Сучасні боєприпаси більше не залишають шансів вижити навіть у здавалося б найбезпечнішому куточку квартири. Повне руйнування будинку. Обвал може поглинути всі поверхи й підвал одночасно — саме так загинули люди під час нещодавніх ударів по районах Києва. Касетні боєприпаси. Вони накривають площу одразу — уламки можуть проникнути навіть у кімнату без вікон. Задимлення та пожежі. Можна задихнутися або згоріти в малому приміщенні без вентиляції. Ба більше, тип будівлі також має значення. Найнебезпечніші — панельні будинки. Вони буквально складаються від вибуху. Проте цегляні тримаються трохи краще, а найстійкіші — монолітні. Коли складається під’їзд, підвал не рятує. Це фактичне поховання людей, — підкреслив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Читати на тему Правило двох стін не діє? Росія вдосконалює дрони термобаричними зарядами — у чому небезпека Розповідаємо, чому нові боєприпаси набагато смертоносніші за попередні версії. Що робити під час тривоги Тож варто дотримуватися порад експертів, які допоможуть вберегти себе під час повітряної тривоги та атаки ворога. Йди завжди в укриття. Найкращі місця, де перечекати загрозу: метро, спеціальні сховища, підземні переходи, паркінги. Навіть якщо вони далеко — краще витратити час, ніж ризикувати життям. Метро або перехід — це вже укриття подвійного призначення. Там шанс вижити набагато вищий. Альтернатива — сходові клітини. Якщо укриття дуже далеко, деякі сходові клітини мають додаткове перекриття. Це не гарантія, але краще, ніж залишатися у квартирі. Якщо ти за містом, то лягай на землю. У парках, лісосмугах, на відкритій місцевості головне правило — негайно лягати. Присівши, ми знижуємо ймовірність поранення на 85%. Лежачи — на 90%, — пояснив інструктор Ігор Молодан. Також після вибухів варто знайти заглиблення: канава, бордюр, окоп. І ще 10 хвилин не виходити — можливі повторні удари. Завжди май тривожний рюкзак. У ньому — документи, ліки, вода, їжа, ліхтарик, зарядка. Все необхідне, щоб вижити після перших годин після удару чи евакуації. Головне фото: Тимур Ткаченко А як врятуватися під час атаки вдома та на вулиці — дізнайся у нашому попередньому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter