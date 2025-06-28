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Правило двох стін вже не діє — поради, як вижити під час ворожих атак

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 28 Червня 2025, 13:00
правило двох стін
Фото Pexels

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