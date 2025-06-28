Правило двух стен уже не действует — советы, как выжить во время вражеских атак

Недавно все мы верили: если спрятаться в ванной или коридоре, от прилета спасет правило двух стен. Но реальность современной войны оказалась гораздо страшнее.

Враг атакует высокоточными ракетами, дронами-камикадзе и кассетными боеприпасами, которые могут снести подъезд или завалить подвал. Все чаще те, кто оставался переждать дома, оказываются среди погибших.

Издание РБК-Украина поделилось рекомендациями специалистов и объяснило, почему теперь старое правило двух стен не работает и как действовать правильно. Самое важное — в нашем материале.

Правило двух стен: почему уже опасно

С начала полномасштабного вторжения правило двух стен было базовым: прятаться в месте, к которому ведет как минимум две капитальные стены от окон и фасадов. Но сегодня это может лишь создать ложное ощущение безопасности.

— При прямом попадании шахеда в дом помещения могут выгореть за считанные минуты. И температура такая, что спасатели не могут сразу начать тушение.

Об этом предупредил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

Такие удары пронизывают даже бетон. Попадания Калибров или Искандеров разрушают не одну стену, а этажи, независимо от того, где находятся люди — в коридоре или подвале.

Новое оружие — новые риски

Тактика россиян меняется — вместе с ней появляются новые угрозы. Современные боеприпасы больше не оставляют шансов выжить даже в казалось бы самом безопасном уголке квартиры.

Полное разрушение дома. Обвал может поглотить все этажи и подвал одновременно — именно так погибли люди во время недавних ударов по районам Киева. Кассетные боеприпасы. Они накрывают площадь сразу — обломки могут проникнуть даже в комнату без окон. Задымление и пожары. Можно задохнуться или сгореть в малом помещении без вентиляции.

Более того, тип здания также важен. Самые опасные — панельные дома. Они буквально складываются от взрыва. Однако кирпичные держатся немного лучше, а самые устойчивые — монолитные.

Когда складывается подъезд, подвал не спасает. Это фактическое захоронение людей, — подчеркнул пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Что делать во время тревоги

Поэтому стоит придерживаться советов экспертов, которые помогут уберечь себя во время воздушной тревоги и атаки врага.

Иди всегда в укрытие. Лучшие места, где переждать угрозу: метро, специальные хранилища, подземные переходы, паркинги. Даже если они далеко — лучше потратить время, чем рисковать жизнью.

Метро или переход — это уже укрытие двойного назначения. Там шанс выжить гораздо выше.

Альтернатива — лестничные клетки. Если укрытие очень далеко, у некоторых лестничных клеток есть дополнительное перекрытие. Это не гарантия, но лучше, чем оставаться в квартире.

Если ты за городом, то ложись на землю. В парках, лесополосах, на открытой местности главное правило — немедленно ложиться.

Присев, мы снижаем вероятность ранения на 85%. Лежа — на 90%, — пояснил инструктор Игорь Молодан.

Также после взрывов стоит найти углубление: канава, бордюр, окоп. И еще 10 минут не выходить — возможны повторные удары.

Всегда буть с тревожным рюкзаком. В нем — документы, лекарства, вода, еда, фонарик, зарядка. Все необходимое, чтобы выжить после первых часов после удара или эвакуации.

Главное фото: Тимур Ткаченко

А как спастись во время атаки дома и на улице — узнай в нашем предыдущем материале.

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