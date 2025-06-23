Россияне совершили массированную атаку на Киев в ночь на 23 июня.

Вся информация о последствиях атаки по состоянию на этот момент — в материале Вікон.

Атака на Киев сегодня: последствия

По последним данным, 6 человек погибли, 25 пострадали в результате обстрела Киева. Больше всего раненых в Шевченковском районе — 17, еще восемь — в Соломенском.

Около полпервого ночи начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что Россия атакует волнами, с разных направлений на Киев заходят вражеские дроны.

— Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия еще раз проявляет свое нутро, — написал он.

В Воздушных Силах добавили, что для атаки РФ применила дроны и баллистику.

Зафиксированы прямые попадания в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области.

В общей сложности этой ночью Россия применила:

более 350 дронов и имитаторов;

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

Последствия удара по Киеву 23 июня

От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы столицы, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на данный момент 6 погибших.

— Снова прямой наводкой по жилой застройке. Сейчас на месте продолжаются первоочередные спасательные работы. Уничтожен целый подъезд, — отметил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Десять человек были спасены, среди них двое детей и беременная женщина.

Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели припаркованные рядом машины. Окна выбиты еще в семи домах района.

Шахедная ночь: от удара по Киеву есть погибшие и раненые / 8 Фотографий

Шевченковский район

Из-за атаки разрушен подъезд жилого дома. Продолжается разбор завалов, под которыми еще могут быть люди.

Проводится эвакуация жителей. Спасены 10 человек, в том числе беременная женщина.

Святошинский район

Из-за падения обломков загорелись авто и остановка. По состоянию на сейчас в этом районе трое пострадавших.

Из-за атаки на Киев временно закрыт один из выходов станции метро Святошин — в сторону Чорнобаевской площади.

Соломенский район

От падения осколков загорелся пожар на крыше бизнес-центра, пылало еще одно офисное здание.

Также пожары возникли на открытых территориях. В этом районе — двое раненых.

Киев: взрывы сегодня и первые фото с места происшествия

Шахедная ночь: от удара по Киеву есть погибшие и раненые / 22 Фотографии

В результате обстрела Киева почти 1150 домов остались без света. Это данные ДТЭК. Энергетики восстанавливают электроснабжение, работы продолжаются.

Городской глава Виталий Кличко показал последствия поражения жилого дома в Шевченковском районе.

Напомним, в прошлый раз массированную атаку на Киев россияне совершили 17 июня. Тогда погибли по меньшей мере 14 человек, еще 117 получили ранения. Мэр Виталий Кличко сообщил, что Россия начинила ракеты кассетными боеприпасами для большего количества жертв.

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