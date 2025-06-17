РФ использовала кассетные боеприпасы для ударов по Киеву — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в районе жилмассива Нивки экстренные службы находят части кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы атаковали Киев: детали

По словам Кличко, ракета попала в жилой дом на Нивках, однако, к счастью, никто не погиб.

Однако службы ГСЧС и полиция собрали небольшие шарики — части кассетных боеприпасов, которыми начинили ракеты для большего количества жертв.

— Ничем кроме геноцида это назвать нельзя. Сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей, используют вот такие снаряды, атакуя мирный город, — добавил мэр.

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По данным КМВА, количество пострадавших возросло до 99 человек, 59 из них госпитализированы. Предварительно погибли 14 человек.

Полностью разрушен подъезд жилого дома в Соломенском районе, атакованы жилые дома в Шевченковском и Дарницком районах.

Напомним, что в связи с атакой Киева временно перекрыто движение по ряду улиц.

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