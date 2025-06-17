Для тебя Война в Украине

РФ использовала кассетные боеприпасы для ударов по Киеву — Кличко

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 июня 2025, 10:10
РФ использовала кассетные боеприпасы для ударов по Киеву — Кличко

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