РФ использовала кассетные боеприпасы для ударов по Киеву — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в районе жилмассива Нивки экстренные службы находят части кассетных боеприпасов. Кассетные боеприпасы атаковали Киев: детали По словам Кличко, ракета попала в жилой дом на Нивках, однако, к счастью, никто не погиб. Однако службы ГСЧС и полиция собрали небольшие шарики — части кассетных боеприпасов, которыми начинили ракеты для большего количества жертв.— Ничем кроме геноцида это назвать нельзя. Сделать все, чтобы погибло максимальное количество людей, используют вот такие снаряды, атакуя мирный город, — добавил мэр. Читать по теме Разрушен целый подъезд, город затянуло дымом! Атака на Киев 17 июня Что известно о последствиях российской атаки? Атака Киева 17 июня: что известно на этот момент По данным КМВА, количество пострадавших возросло до 99 человек, 59 из них госпитализированы. Предварительно погибли 14 человек. Полностью разрушен подъезд жилого дома в Соломенском районе, атакованы жилые дома в Шевченковском и Дарницком районах. Напомним, что в связи с атакой Киева временно перекрыто движение по ряду улиц. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: оружие, Киев, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter