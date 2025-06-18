С 12 ночи до самого утра 17 июня продолжалась воздушная атака на Киев. Взрывы звучали беспрерывно! На город сперва роями двигались российские дроны, а затем несколько групп крылатых ракет. Попадания дронов и ракет зафиксировано на 27 локациях в городе.

18 июня объявлено днем ​​траура в Киеве в память о жертвах массированной атаки. Развлекательные мероприятия сегодня запрещены, сообщил мэр Виталий Кличко.

На всех коммунальных зданиях города приспущены флаги. Также рекомендуется приспустить флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Атака на Киев 17 июня: россияне уничтожили многоэтажку до подвала

Обновлено 18 июня 16:00: В течение ночи и на следующий день ГСЧС работают в Соломенском районе, там продолжают доставать тела киевлян из-под завалов. По состоянию на 18 июня 16:00 в Киеве в результате российской атаки погибли 27 человек, сообщил городской глава Виталий Кличко.

Поисково-спасательная операция продолжается, она длится уже 1,5 дня.

Спасатели продолжают доставать погибших! Последствия атаки на Киев 17 июня (ОБНОВЛЕНО) / 9 Фотографий

17 июня: Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе известно уже о трех погибших. К медикам обратились уже 114 человек, 68 из них госпитализированы.

В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибли 14 человек.

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что по обрушившемуся дому в Киеве россияне запустили ракету Х-101.

Также на город враг запустил около 440 дронов, из которых около 280 были именно Шахедами. Большое количество дронов окружило Киев и заходило с разных направлений.

И вот множество этих Шахедов прямо с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра некоторые, остальные — с восточного/западного направления, атакуя столицу в разных районах.

Игнат добавил, что это одна из самых массированных атак на Киев именно из-за количества дронов.

Обновлено 09:43: Тимур Ткаченко сообщает, что подтвержденное количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 99 человек.

Обновлено 08:55: спасатели деблокировали еще одного человека с разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве. Есть информация о, по меньшей мере, 5 пропавших без вести жильцах дома, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что характер повреждений указывает на прямую наводку по жилой застройке. Ракеты прошли от верхних этажей до подвального помещения.

Всего этой ночью в Киеве и в окрестностях Россия применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

Обновлено 08:00: количество пострадавших в столице увеличилось до 55. Более 40 человек были доставлены в больницы. Мэр подчеркнул, что точной информации о погибших пока нет.

Также известно о попадании в общежитие НАУ. Ректор Ксения Семенова также сообщила, что взрывной волной повреждены окна в общежитиях №10, 11, 12 и 13.

Ночная атака на Киев сегодня: фото

Спасатели продолжают доставать погибших! Последствия атаки на Киев 17 июня (ОБНОВЛЕНО) / 13 Фотографий

Российская атака на Киев: видео

В результате обстрела пострадало жилье нашего журналиста Вікна-Новини Сергея Еременко.

Такое утро для Киева и украинцев. Очевидно, потому что мы живем рядом с ***апами. Я был в коридоре, когда взорвалось. Тряхнуло дом, я едва устоял на ногах. Вынесло все окна, все двери. Имею в виду балкон. В доме напротив пожар. Еще в одном доме нет крыши.

Сергей добавляет, что окна не уцелели, но хоть с книгами ничего не случилось. Сергей спасся от ранений, потому что сидел в коридоре.

Обновлено 07:00: По сообщению городского главы Киева Виталия Кличко, по состоянию на утро известно о более 40 пострадавших киевлянах.

Более 30 из них были госпитализированы. Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома.

Под завалами разрушенного подъезда ищут людей. Экстренные службы работают сразу в нескольких районах города.

Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе есть повреждения двух жилых домов. В одном из них возник пожар и известно о, по меньшей мере, 18 пострадавших.

На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9-а.

Из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение: трамваев 15 и 22. Улица Бориспольская перекрыта. Организовано движение маршрутов №51, 63, 115.

По состоянию на 03:10 известно о 16 раненых в Киеве. Об этом сообщил городской глава. Больше всего ранены в Соломенском районе. Также известно о гибели гражданина США в Соломенском районе в доме рядом с тем, где работали медики. 62-летний американец скончался естественной (биологической смертью).

На данный момент зафиксированы последствия вражеской атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах столицы. Информация не окончательная и будет дополняться, – пишут в КМВА.

По сообщению КМВА, по состоянию на 02:00 в Киеве известно о таких попаданиях:

В Соломенском районе : 9 пострадавших, всем оказывают помощь. Также известно о нескольких возгораниях, прилете в многоэтажку, падении обломков на территорию промышленного предприятия.

: 9 пострадавших, всем оказывают помощь. Также известно о нескольких возгораниях, прилете в многоэтажку, падении обломков на территорию промышленного предприятия. В Дарницком районе : падение обломков дрона на две многоэтажки.

: падение обломков дрона на две многоэтажки. В Святошинском районе : госпитализирован мужчина с ожогами, есть попадания, горят автомобили.

: госпитализирован мужчина с ожогами, есть попадания, горят автомобили. В Днепровском районе обломок дрона застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших.

обломок дрона застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. В Подольськом районе : обломки дрона упали на открытой местности.

: обломки дрона упали на открытой местности. В Оболонском районе: поврежден автомобиль.

По информации городского головы Виталия Кличко, шестерых киевлян госпитализировали в Соломенском районе. Глава КМВА Тимур Ткаченко также сообщает о сильных прилетах по району:

Очень трудная ночь. Поступает информация о повреждениях на новых локациях в Соломенском районе. Киевляне, оставайтесь в укрытиях! Дроны идут волнами, одна за другой.

Также Тимур Ткаченко призвал киевлян не фотографировать прилеты и не публиковать их.

Теперь столица под комбинированным ударом врага. Россияне используют ракеты и ударные БпЛА. Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага.

По информации Кличко, в Голосеевском районе, в частном секторе, и Дарницком на Красном Хуторе произошли отключения электроэнергии после срабатывания автоматики. Бригады энергетиков работают.

В Киеве сразу в нескольких районах фиксируются перебои с электроэнергией. Воздушная атака продолжается! Киевлян призывают не покидать укрытий.

Известно о риске ракетного удара и пусках Калибров.

В 2:30 на Киев движутся российские баллистические ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы сообщают о движении дронов в направлении столицы из Сумской области в 02:34.

Раньше мы рассказывали, как спастись от удара дрона.

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