Для тебя Война в Украине

Спасатели продолжают доставать погибших! Последствия атаки на Киев 17 июня (ОБНОВЛЕНО)

Анастасия Грубрина, журналист сайта 18 июня 2025, 16:20
Спасатели продолжают доставать погибших! Последствия атаки на Киев 17 июня (ОБНОВЛЕНО)

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь