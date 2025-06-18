З 12 ночі й до самого ранку 17 червня тривала повітряна атака на Київ. Вибухи лунали безперервно! На місто спершу роями рухалися російські дрони, а потім кілька груп крилатих ракет. Влучання дронів і ракет зафіксовані на 27 локаціях у місті.

18 червня оголошено днем жалоби в Києві в памʼять жертв масованої атаки. Розважальні заходи сьогодні заборонені, повідомив мер Віталій Кличко.

На всіх комунальних будівлях міста приспущені прапори. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Атака на Київ 17 червня: росіяни знищили багатоповерхівку до підвалу

Оновлено 18 червня 17:50 Наразі підтверджена загибель 28 мешканців Києва. Рятувальники ще працюють на місцях руйнувань. Допомагають розбирати завали працівники столичних комунальних служб.

Оновлено 18 червня 16:00: Протягом ночі та всього наступного дня ДСНС працюють у Соломʼянському районі, там продовжують діставати тіла киян з-під завалів. Станом на 18 червня 16:00 у Києві внаслідок російської атаки загинули 27 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошуково-рятувальна операція продовжується, вона триває вже 1,5 доби.

Рятувальники продовжують діставати загиблих! Наслідки атаки на Київ 17 червня (ОНОВЛЕНО) / 9 Фотографій

17 червня: Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі відомо вже про трьох загиблих. Нині до медиків звернулися 114 людей, 68 з них госпіталізовані.

У Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загинуло 14 осіб.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що по будинку в Києві, який обвалився, росіяни запустили ракету Х-101.

Також на місто ворог запустив близько 440 дронів, з яких близько 280 були саме Шахедами. Велика кількість дронів оточила Київ і заходила з різних напрямків.

І ось величезна кількість цих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі, решта — зі східного/західного напрямку, атакуючи столицю в різних районах.

Ігнат додав, що це одна з наймасованіших атак на Київ саме через кількість дронів.

Оновлено 09:43: Тимур Ткаченко повідомляє, що підтверджена кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилася до 99 осіб.

Оновлено 08:55: рятувальники деблокували ще одну людину зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Голова КМВА Тимур Ткаченко заявив, що характер пошкоджень вказує на пряме наведення по житловій забудові. Ракети пройшли від верхніх поверхів до підвального приміщення.

Загалом цієї ночі в Києві та на околицях Росія застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Оновлено 08:00: кількість постраждалих у столиці збільшилася до 55. Понад 40 людей доставили в лікарні. Мер підкреслив, що точної інформації щодо загиблих поки немає.

Також відомо про влучання в гуртожиток НАУ. Ректорка Ксенія Семенова також повідомила, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна в гуртожитках №10, 11, 12 і 13.

Нічна атака на Київ сьогодні: фото

Рятувальники продовжують діставати загиблих! Наслідки атаки на Київ 17 червня (ОНОВЛЕНО) / 13 Фотографій

Російська атака на Київ: відео

Унаслідок обстрілу постраждало житло нашого журналіста Вікна-Новини Сергія Єременка.

Такий ранок для Києва і для українців. Очевидно, бо ми живемо поруч із ***апами. Я був у коридорі, коли вибухнуло. Трусонуло будинок, я ледве встояв на ногах. Винесло всі вікна, всі двері. Маю на увазі балкон. У будинку навпроти пожежа. Ще в одному будинку немає даху.

Сергій додає, що вікна не вцілили, але хоч із книжками нічого не трапилося. Сергій врятувався від поранень, адже сидів у коридорі.

Оновлено 07:00: За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, станом на ранок відомо про понад 40 потерпілих киян.

Понад 30 із них госпіталізували. Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку.

Під завалами зруйнованого під’їзду шукають людей. Екстрені служби працюють відразу у кількох районах міста.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків. В одному з них виникла пожежа і відомо про щонайменше 18 постраждалих.

На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова 9-а.

Через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух: трамваїв 15 та 22. Вулиця Бориспільська перекрита. Організовано рух маршрутів № 51, 63, 115.

Станом на 03:10 відомо про 16 поранених у Києві. Про це повідомив міський голова. Найбільше поранених у Солом’янському районі. Також відомо про загибель громадянина США у Соломʼянському районі у будинку поруч з тим, де працювали медики. 62-річний американець помер природною (біологічною смертю).

Станом на зараз зафіксовані наслідки ворожої атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах столиці. Інформація не остаточна та доповнюватиметься, — пишуть у КМВА.

За повідомленням КМВА, станом на 02:00 у Києві відомо про такі влучання:

У Солом’янському районі : 9 постраждалих, усім надають допомогу. Також відомо про кілька займань, приліт у багатоповерхівку, падіння уламків на територію промислового підприємства, пожежа у нежитловій будівлі.

: 9 постраждалих, усім надають допомогу. Також відомо про кілька займань, приліт у багатоповерхівку, падіння уламків на територію промислового підприємства, пожежа у нежитловій будівлі. У Дарницькому районі : падіння уламків дрона на дві багатоповерхівки.

: падіння уламків дрона на дві багатоповерхівки. У Святошинському районі : госпіталізовано чоловіка з опіками, є влучання, горять автівки.

: госпіталізовано чоловіка з опіками, є влучання, горять автівки. У Дніпровському районі уламок дрона застряг у стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

уламок дрона застряг у стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих. У Подільському районі : уламки дрона впали на відкритій місцевості.

: уламки дрона впали на відкритій місцевості. В Оболонському районі: пошкоджено автомобіль.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, шістьох киян госпіталізували у Солом’янському районі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко також повідомляє про сильні прильоти по району:

Дуже важка ніч. Надходить інформація про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі. Кияни, залишайтеся в укриттях! Дрони йдуть хвилями, одна за одною.

Також Тимур Ткаченко закликав киян не фотографувати прильоти та не публікувати їх.

Зараз столиця під комбінованим ударом ворога. росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби. Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО. Такі публікації працюють на ворога.

За інформацією Кличка, у Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому на Червоному Хуторі відбулися вимкнення електроенергії після спрацювання автоматики. Бригади енергетиків працюють.

У Києві відразу в кількох районах фіксуються перебої з електроенергією. Повітряна атака триває! Киян закликають не залишати укриттів.

Відомо про ризик ракетного удару та пуски Калібрів.

О 2:30 на Київ рухаються російські балістичні ракети. Про це повідомили у Повітряних силах.

Моніторингові канали повідомляють про рух дронів у напрямку столиці з Сумщини о 02:34.

Раніше ми розповідали, як врятуватися від удару дрона.

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