Для тебе Війна в Україні

Рятувальники продовжують діставати загиблих! Наслідки атаки на Київ 17 червня (ОНОВЛЕНО)

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Червня 2025, 16:20
Рятувальники продовжують діставати загиблих! Наслідки атаки на Київ 17 червня (ОНОВЛЕНО)

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь