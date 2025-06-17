Из-за атаки РФ в Киеве изменилось движение транспорта — перечень улиц

Фото Unsplash Из-за ликвидации последствий российской атаки в Киеве на ряде улиц общественный транспорт будет курсировать с изменениями, предупредили в КГГА. Изменение движения транспорта в Киеве 17 июня 2025 Общественный транспорт будет ходить с изменениями на улицах Сырецкой, Вячеслава Черновола и по проспекту Воздушных Сил. Движение транспорта на улице Сырецкой и улице Вячеслава Черновола перекрыто полностью. Внесли изменения в маршруты следующих автобусов: автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту; автобусный маршрут №75 разворачивается на Окружной дороге; движение автобусного маршрута № 78 организовано к Окружной дороге; перекрыто движение транспорта по улице Василенко, из-за чего автобус № 14т курсирует по маршруту: Контрактовая площадь — улица Василенко. Съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных Сил пока перекрыт полицией. Читать по теме Спасатели продолжают доставать погибших! Последствия атаки на Киев 17 июня (ОБНОВЛЕНО) Что известно о последствиях российской атаки? Также перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской, из-за чего движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано по следующему маршруту: станция метро Лыбедская — улица Привокзальная; улица Космонавта Поповича — улица Привокзальная; Контрактовая площадь — ул. Привокзальная. Киевпасстранс добавляет, что из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамваев №15 и 22. Мы также рассказывали, сколько станций метро в Киеве приспособлено для людей с инвалидностью. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Киев, Транспорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter