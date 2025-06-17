Из-за атаки РФ в Киеве изменилось движение транспорта — перечень улиц

Из-за ликвидации последствий российской атаки в Киеве на ряде улиц общественный транспорт будет курсировать с изменениями, предупредили в КГГА.

Изменение движения транспорта в Киеве 17 июня 2025

Общественный транспорт будет ходить с изменениями на улицах Сырецкой, Вячеслава Черновола и по проспекту Воздушных Сил.

Движение транспорта на улице Сырецкой и улице Вячеслава Черновола перекрыто полностью. Внесли изменения в маршруты следующих автобусов:

автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту;

курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту; автобусный маршрут №75 разворачивается на Окружной дороге;

разворачивается на Окружной дороге; движение автобусного маршрута № 78 организовано к Окружной дороге;

организовано к Окружной дороге; перекрыто движение транспорта по улице Василенко, из-за чего автобус № 14т курсирует по маршруту: Контрактовая площадь — улица Василенко.

Съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных Сил пока перекрыт полицией.

Также перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской, из-за чего движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано по следующему маршруту:

станция метро Лыбедская — улица Привокзальная;

улица Космонавта Поповича — улица Привокзальная;

Контрактовая площадь — ул. Привокзальная.

Киевпасстранс добавляет, что из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамваев №15 и 22.

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