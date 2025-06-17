Через атаку РФ в Києві змінився рух транспорту — перелік вулиць

Через ліквідацію наслідків російської атаки у Києві на низці вулиць громадський транспорт курсуватиме зі змінами, попередили в КМДА.

Зміна руху транспорту в Києві 17 червня 2025

Громадський транспорт ходитиме зі змінами на вулицях Сирецькій, В’ячеслава Чорновола і на проспекті Повітряних Сил.

Рух транспорту на вулиці Сирецькій та вулиці В’ячеслава Чорновола перекритий повністю. Внесли зміни в маршрут таких автобусів:

автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом;

курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом; автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі;

розвертається на Кільцевій дорозі; рух автобусного маршруту № 78 організовано до Кільцевої дороги.

організовано до Кільцевої дороги. перекрито рух транспорту на вулиці Василенка, через що автобус № 14т курсує за маршрутом: Контрактова площа — вулиця Василенка.

Зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил поки що перекритий поліцією.

Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській, через що рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано за таким маршрутом:

станція метро Либідська — вулиця Привокзальна;

вулиця Космонавта Поповича — вулиця Привокзальна;

Контрактова площа — вул. Привокзальна.

Київпастранс додає, що через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух трамваїв №15 і 22.

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