Через атаку РФ в Києві змінився рух транспорту — перелік вулиць

Фото Unsplash Через ліквідацію наслідків російської атаки у Києві на низці вулиць громадський транспорт курсуватиме зі змінами, попередили в КМДА. Зміна руху транспорту в Києві 17 червня 2025 Громадський транспорт ходитиме зі змінами на вулицях Сирецькій, В’ячеслава Чорновола і на проспекті Повітряних Сил. Рух транспорту на вулиці Сирецькій та вулиці В’ячеслава Чорновола перекритий повністю. Внесли зміни в маршрут таких автобусів: автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською, далі за власним маршрутом; автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі; рух автобусного маршруту № 78 організовано до Кільцевої дороги. перекрито рух транспорту на вулиці Василенка, через що автобус № 14т курсує за маршрутом: Контрактова площа — вулиця Василенка. Зʼїзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил поки що перекритий поліцією. Читати на тему Зруйновано цілий під’їзд, місто затягнуло димом! Атака на Київ 17 червня Що відомо про наслідки російської атаки? Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській, через що рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано за таким маршрутом: станція метро Либідська — вулиця Привокзальна; вулиця Космонавта Поповича — вулиця Привокзальна; Контрактова площа — вул. Привокзальна. Київпастранс додає, що через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух трамваїв №15 і 22. Ми також розповідали, скільки станцій метро у Києві пристосовані для людей з інвалідністю. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Транспорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter