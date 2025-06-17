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Через атаку РФ в Києві змінився рух транспорту — перелік вулиць

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Червня 2025, 08:41
рух транспорту київ
Фото Unsplash

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